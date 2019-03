Underworld se presentará en Estéreo Picnic 2019

A menos de tres semanas de que arranque la décima edición del Festival Estéreo Picnic, se anunció que Underworld entrará al cartel tras la muerte de Keith Flint, vocalista de The Prodigy, un hecho que impidió que ese grupo se presentara en Colombia.

Esta será la primera visita de la agrupación británica de electrónica Underworld, conformada por Rick Smith y Karl Hyde. El dúo lleva haciendo música desde mediados de los años ochenta en Cardiff, cuando el house empezó a tomar protagonismo en la vida nocturna juvenil.

Son recordados por ser los creadores del tema Born Slippy. NUXX, una canción que hizo parte de la banda sonora de Trainspotting (1996) de Danny Boyle.

En total Smith y Hyde, figuras del house progresivo, techno y el trance, han publicado nueve álbumes de estudio, entre los que se destacan Dubnobasswithmyheadman (1994), Second Toughest in the Infants (1996) y Teatime Dub Encounters (2018), un proyecto reciente junto a Iggy Pop.

El grupo no ha dejado de hacer música en sus más de 30 años de historia. En los últimos meses se enfocó en un proyecto interdisciplinario y de exploración llamado Drift, que se estrenó a finales del año pasado y en el que se combinaba el cine y la música.

Cada semana el grupo difundía un nuevo episodio, en el que la música y la propuesta audiovisual se construían en vivo pues se inspiraban en la narrativa de la semana anterior y todo era transmitido a través de su página web. Una nueva temporada de Drift llegará cada jueves a partir del 28 de marzo.

El dúo será uno de los actos más fuertes del sábado 6 de abril, fecha en la que también se presentarán Tiesto, Disclosure, el Grupo Niche, Zhu, entre otros.

Otra de las últimas bandas en ser anunciadas como parte del festival fue Foals, que llega a estrenar el álbum Everything Not Saved Will Be Lost, Part 1. El grupo británico de rock e indie también subirá al escenario el 6 de abril.