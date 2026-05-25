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Yami Safdie cuenta cómo TikTok cambió su carrera y por qué Colombia es clave

La joven artista argentina ahora lanza “La mala”, otra composición suya que reflexiona sobre las consecuencias de una relación que distorsionó gradualmente su sentido de sí misma.

  • Yami Safdie lanzó La mala, su nueva canción que plasma el peso psicológico de la invalidación emocional. FOTO Cortesía Mariano Banegas / Warner Music Latina
    Yami Safdie lanzó La mala, su nueva canción que plasma el peso psicológico de la invalidación emocional. FOTO Cortesía Mariano Banegas / Warner Music Latina
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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El año pasado hubo una canción que, como dice el argot popular, la rompió en internet: Querida Yo de Yami Safdie y Camilo se convirtió en un himno de amor propio y de muestra de superación personal porque miles de personas la usaron (en TikTok, por ejemplo) a la hora de contar sus vidas, lo duro que la pasaron o hasta enviar mensajes propios a su yo del pasado.

Querida yo, ¿qué tal te va?Sé que no todo está tan bienPero quería mostrarteLo lejos que llegasteSeguro que hoy no lo parecePero mejora con los mesesTe contaría, pero no me creerías

La autora principal de la canción es una joven argentina llamada Yami Safdie, quien cuando la escribió supo que la voz de Camilo era ideal para que la acompañara. Luego de un encuentro fortuito y un par de...

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