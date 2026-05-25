¿Dónde dirigirá Pep Guardiola? Posibles destinos del legendario entrenador tras salir del Manchester City

El director técnico español, Pep Guardiola, se despidió el pasado domingo 24 de mayo del Manchester City tras caer 1-2 contra Aston Villa en la última fecha de la Premier League. Tras el gran homenaje de la afición citizen para el estratega, la duda que surge es: ¿dónde continuará su legado?
Los rumores de llegar a una selección son fuertes. El catalán manifestó en el pasado sus ganas de ser seleccionador, sin embargo, también deja entrever que su función como director técnico es más acorde con el trabajo cotidiano; el día a día que se vive en un club es casi necesario para implementar sus minuciosas ideas. Por esta razón, según el medio Sport, aparecen AC Milán y Juventus en la lista de pretendientes de Pep.