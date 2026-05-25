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¿Dónde dirigirá Pep Guardiola? Posibles destinos del legendario entrenador tras salir del Manchester City

Pep Guardiola dejó el Manchester City después de 10 años. El entrenador catalán suena para distintos banquillos de selecciones nacionales y gigantes del fútbol italiano. ¿A dónde irá el exitoso entrenador?

  • Pep Guardiola en su despedida de Manchester City en el Etihad Stadium. FOTO: X MANCITY
    Pep Guardiola en su despedida de Manchester City en el Etihad Stadium. FOTO: X MANCITY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El director técnico español, Pep Guardiola, se despidió el pasado domingo 24 de mayo del Manchester City tras caer 1-2 contra Aston Villa en la última fecha de la Premier League. Tras el gran homenaje de la afición citizen para el estratega, la duda que surge es: ¿dónde continuará su legado?

Los rumores de llegar a una selección son fuertes. El catalán manifestó en el pasado sus ganas de ser seleccionador, sin embargo, también deja entrever que su función como director técnico es más acorde con el trabajo cotidiano; el día a día que se vive en un club es casi necesario para implementar sus minuciosas ideas. Por esta razón, según el medio Sport, aparecen AC Milán y Juventus en la lista de pretendientes de Pep.

Quizá la razón que fortalece esta idea de llegar al Calcio sea la insaciable ambición del entrenador. Guardiola ya sabe lo que es conquistar tres de las cinco grandes ligas del fútbol europeo. En España dominó con el F.C. Barcelona, en Alemania con Bayern Múnich y en Inglaterra con Manchester City. Aunque por la actualidad financiera del fútbol italiano es casi imposible pensar en la llegada de Pep, sus ganas por seguir marcando historia abren la puerta a una nueva liga.

Si bien hay interés en estos dos clubes, los que tienen más probabilidades de contar con los servicios del genio catalán son las selecciones de Oriente Medio. Durante los últimos años, Guardiola se acercó a Arabia Saudita por medio del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, quien es dueño del Manchester City. La opción de dirigir a los saudíes o Emiratos Árabes Unidos es probable por el buen pago que recibiría. Según Sport, desde Arabia le ofrecen un contrato de 90 millones por año.

Por último, otra selección que tiene al Pep en carpeta es Italia. Los “tanos” quieren a Guardiola, ya sea en clubes o selección, ya que consideran que es necesario un cambio drástico en la estructura y filosofía del fútbol italiano, esto tras no ir a 3 mundiales consecutivos y el bajo nivel de los equipos italianos en las competiciones europeas.

Si Guardiola quiere descansar, como también ha dado a entender, podría darse un tiempo alejado de las canchas. No es algo externo para el entrenador, pues en 2012, cuando dirigió por última vez al Barça, duró un año entero sin dirigir hasta junio de 2013, cuando llegó al Bayern Múnich. Pep se va del City tras 10 años, 20 títulos, entre los cuales está la primera UEFA Champions League de los Sky Blues en 2023.

Lea también: Pep Guardiola se marcha del Manchester City tras una década llena de gloria y títulos

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