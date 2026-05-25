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Defensoría alerta crisis humanitaria en Colombia: más de 54.000 personas afectadas por violencia y confinamientos en 2026

La entidad reportó impactos humanitarios en regiones como Catatumbo, Magdalena, Antioquia, Chocó y Cauca, además de afectaciones sobre comunidades indígenas y afrodescendientes.

  • Defensoría alerta crisis humanitaria en Colombia: más de 54.000 personas afectadas por violencia y confinamientos en 2026
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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La Defensoría del Pueblo advirtió que más de 54.000 personas han resultado afectadas por hechos de violencia armada y emergencias asociadas a factores ambientales en Colombia entre enero y mayo de 2026.

El informe señala que el fortalecimiento de grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo, ha incrementado los casos de desplazamiento forzado y confinamiento en varias regiones del país, especialmente en zonas como Catatumbo, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander y el Pacífico colombiano.

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De acuerdo con la entidad, entre enero y abril se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 8.249 personas y 31 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 45.869 habitantes. Solo durante abril se documentaron cinco desplazamientos y tres confinamientos, con un total de 3.214 personas impactadas.

Los departamentos con mayores afectaciones por desplazamiento durante abril fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca.

En materia de confinamiento, los principales impactos se concentraron en Chocó y Putumayo.

Defensoría reportó más de 54.000 personas afectadas por violencia armada en 2026. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Defensoría reportó más de 54.000 personas afectadas por violencia armada en 2026. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

Suárez Echeverry, Andrés Camilo; Andrés Camilo / Carlos Mario Zapata

Comunidades indígenas y afrodescendientes entre las más afectadas

La Defensoría indicó que las comunidades étnicas continúan enfrentando vulneraciones relacionadas con el conflicto armado, la disputa territorial y las economías ilegales. Entre enero y abril, los desplazamientos afectaron a 13 comunidades afrodescendientes y 11 comunidades indígenas.

Además, los confinamientos se registraron en territorios de 22 comunidades étnicas, distribuidas en 16 comunidades indígenas y 6 comunidades afrodescendientes.

El organismo señaló que niños, adolescentes y comunidades étnicas permanecen entre los sectores más vulnerables frente a la violencia y las restricciones de movilidad.

Entre las principales causas identificadas para los desplazamientos y confinamientos se encuentran amenazas, homicidios, reclutamiento de niños y adolescentes, presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos.

La entidad también advirtió que los efectos de la crisis climática están agravando la situación humanitaria en varias zonas del país.

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Antioquia, Chocó y Norte de Santander concentran varias alertas humanitarias. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Antioquia, Chocó y Norte de Santander concentran varias alertas humanitarias. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

Suárez Echeverry, Andrés Camilo; Andrés Camilo / Carlos Mario Zapata

Emergencias climáticas agravan la crisis humanitaria

El boletín de movilidad humana reportó seguimiento a 23 eventos relacionados con factores ambientales durante el periodo analizado. Entre los hechos registrados en abril, la creciente del río Ocaña, en Norte de Santander, provocó desplazamientos y dejó varias veredas incomunicadas.

La Defensoría alertó además sobre el riesgo de desplazamiento para 25.541 personas en Antioquia y reportó el desplazamiento de al menos 350 familias por fenómenos de erosión costera en el litoral pacífico nariñense.

La entidad reiteró que persisten escenarios de riesgo humanitario en distintas regiones y pidió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar medidas de prevención, protección y atención para las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado, el confinamiento y las emergencias climáticas.

Asimismo, insistió en la necesidad de implementar acciones de protección colectiva y respuestas humanitarias para las poblaciones impactadas, con énfasis en comunidades indígenas y afrodescendientes cuya permanencia en el territorio y formas de vida continúan afectadas por el conflicto y las condiciones ambientales.

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