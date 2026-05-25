Defensoría alerta crisis humanitaria en Colombia: más de 54.000 personas afectadas por violencia y confinamientos en 2026

La Defensoría del Pueblo advirtió que más de 54.000 personas han resultado afectadas por hechos de violencia armada y emergencias asociadas a factores ambientales en Colombia entre enero y mayo de 2026.

El informe señala que el fortalecimiento de grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo, ha incrementado los casos de desplazamiento forzado y confinamiento en varias regiones del país, especialmente en zonas como Catatumbo, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander y el Pacífico colombiano.

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De acuerdo con la entidad, entre enero y abril se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 8.249 personas y 31 eventos de confinamiento que limitaron la movilidad de 45.869 habitantes. Solo durante abril se documentaron cinco desplazamientos y tres confinamientos, con un total de 3.214 personas impactadas.

Los departamentos con mayores afectaciones por desplazamiento durante abril fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca.

En materia de confinamiento, los principales impactos se concentraron en Chocó y Putumayo.