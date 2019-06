Yan Collazo protagoniza una película en esta canción

“También quería demostrar que nosotros los salseros somos un gremio unido, hermanitos, pero esa cara no la hemos mostrado, por eso me de la tarea de reunir a figuras como Elvis Magno, Diego Galindo, Aguanile orquesta (de Medellín), Luisito Aquino , Jimmy Morales y Wilson Viveros ”, relata al hacer el listado, en el que también están los citados Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Luisito Carrión y Luisito Ayala.

En sus planes está los de visitar Medellín para la Feria de las Flores “si no es cantando, será gozando las ferias”.

En lo que sí es claro y radical es que no buscará hacer colaboraciones con artistas de otros géneros, primero porque no quiere perder la esencia y segundo “porque soy chapado a la antigua. Respeto al que lo ha hecho, lo hace o piensa hacerlo, pero yo no me veo en esas, no me veo haciéndolo”.

Reconocido por interpretar canciones como Quiero volver a enamorarte, Gotitas de amor, Nuestro secreto o Cállate, el nombre de Yan Collazo representa a la sangre joven de la salsa, de la que insiste se está renovando y está vigente, a la que augura larga vida.

Así se identifique con la vieja escuela, tradicionalista no solo en sus interpretaciones, sino en su forma de ser, el cantante encontró en las redes sociales la plataforma adecuada para llegarles a las nuevas audiencias, un tema descuidado por muchos salseros, para reconquistar públicos y ponerlos a cantar y bailar, como ahora lo hace con La Película.