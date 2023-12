Los nominados a las 27 categorías de televisión y cine fueron anunciados por Cedric “The Entertainer” y Wilmer Valderrama.

Este 11 de diciembre se conocieron los nominados a los premios en 2024. Las películas con más nominaciones fueron: Barbie de Greta Gerwig con 8 nominaciones, Luna de las flores con 7, Oppenheimer con 7, Poor Things con 7 y Past Lives con 5 nominaciones.

Dentro de las series más nominadas están Succession con 9 nominaciones, Only Murders in the buildings con 5, The Crown con 4, The last of us con 3, Ted Lasso con 3, Daisy Jones and the six con 3 y Beef con otras 3 nominaciones.

La entrega de los premios se hará el domingo 7 de enero y podrá seguirse por la cadena CBS y Paramount+.