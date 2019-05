“Nuestra profesión es de lujo”

“Llegué como muy pichón, muy campesino, a la gran ciudad. A los 18 años mi padre me dejó en un hotel en el centro de Buenos Aires, me dio dinero y me dijo: anótate en la universidad y se fue a trabajar. A mí la ciudad me pareció monstruosa. Me alejé y me fui a anotar en la Universidad de la Plata porque era una ciudad de un millón de habitantes, administrativa y estudiantil, pero la cosmópolis me siguió llamando la atención [...] Nunca experimenté el miedo urbano, la violencia no era tan frecuente como hoy”.