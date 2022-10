Si ayer fuera hoy habría más bandas; se tocarían más instrumentos; la grandeza de los artistas estaría en sus conciertos, no en sus redes sociales; iríamos a ver un concierto, no a grabarlo; los solos de guitarra sonarían en la radio; solo le diríamos pop al género más popular; todo se haría en analógico; y se lanzarían más discos y menos sencillos.

Por otro lado, si ayer fuera hoy, la música en español no se oiría en tantos lugares del mundo; sería más difícil comunicarnos; habría menos espacios para llevar la música; de pronto lo distinto no sería tener una banda, tal vez no estaríamos aquí. Dice Morat en una especie de manifiesto que publicaron en sus redes sociales, explicando el espíritu de lo que será su nuevo disco.

“Si ayer fuera hoy”, el nuevo disco de Morat, saldrá oficialmente el 4 de noviembre, pero los seguidores de la banda ya han podido escuchar varias canciones: “506” con Juanes, “Llamada perdida”, “Las cometas siempre vuelven en agosto”, “París”, “Valen más” y, la más reciente, “Salir con vida” con la colaboración de Feid. Esta última es el más reciente lanzamiento y ha despertado reacciones variadas entre sus fanáticos, porque Feid, fiel a su estilo urbano, no se ahorró sus habituales referencias a la fiesta y el sexo, tema que para los Morat no es frecuente, además, tiene una gran fanaticada de menores de edad, tanto así que la segunda fecha que tienen en el Atanasio Girardot, en diciembre, es para este público.