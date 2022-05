Su concepto tiene una carga social muy alta y se convierten en dedos que señalan situaciones a todos los niveles: desde la economía y la política hasta la cultura.

“Vivo en un contexto sociocultural que no puedo ser ajeno a ello, no puedo ponerme a pintar flores y frutas cuando hay gente en la calle que no puede comer, eso me duele; no puedo ser ajeno a la guerra ni al cuidado de la salud mental”, dice Herrera, diseñador gráfico de profesión y profesor en la UPB.

Esos son los temas que toca en sus obras. No le interesa desde la estética generar un placer sensible, porque su prioridad no es la belleza, sino más bien que cuando las pega en los muros de la ciudad se deterioren, se pierdan, se conviertan en algo más del paisaje urbano y del ruido visual. Sí busca que de alguna forma cuestionen a las personas que pasan y se detienen a ver.

Son imágenes que encuentran vida al unirse a otras. Por ejemplo, hay una en la que rescató el titular “Rusia desangra a Ucrania” y le agregó encima la palabra SOS y abajo le pintó lo que parece ser una mujer desolada; en otra está el presidente de Chile, Gabriel Boric, junto a la curva de una vía que gira hacia la izquierda y con la frase que dice “Chile da un giro hacia la izquierda”; en otra que llamó La frontera resaltó el titular “50 niños cruzaron solos el Darién” y está la foto de medio cuerpo de la mujer que lleva un bebé en los brazos, la completó con la técnica de dibujo (las piernas) y le pintó lo que parece ser un mar oscuro. “Se presta para interpretaciones personales de quien esté mirando la obra”.