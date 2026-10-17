Papa León XIV fue dado de alta este sábado, cuatro días después de una operación de cáncer

El papa León salió del hospital este sábado tras someterse a una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón, según ha informado el Vaticano, después de que los análisis de sangre y las pruebas de imagen torácicas revelaran que se encontraba en condiciones de volver a casa cuatro días después de la operación.

El pontífice, de 71 años, que no ha aparecido en público desde la intervención del martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, también tendrá el domingo su primer compromiso público desde la operación.

Dirigirá las oraciones semanales con los peregrinos en la Plaza de San Pedro al mediodía.

Contexto: El papa León XIV ya fue hospitalizado en Roma e ingresó a cirugía por un nódulo pulmonar

A León le han diagnosticado un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de pulmón. El diagnóstico de un papa conocido por ser relativamente joven y enérgico, y que fue elegido apenas en mayo de 2025, causó conmoción y suscitó dudas sobre cómo se desarrollará su papado mientras hace frente a la enfermedad.