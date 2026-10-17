Sindicato de trabajadores propondrá aumento de 38,5% del salario mínimo para 2027: subiría más de $600.000

Los trabajadores llegarán a la negociación del salario mínimo de 2027 con una “agresiva” propuesta inicial de aumento del 38,5%, un incremento que representaría cerca de $675.000 mensuales y elevaría el ingreso mínimo legal de $1.750.905 a aproximadamente $2,43 millones, sin incluir el auxilio de transporte.
La cifra fue anunciada por Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien explicó que la petición busca compensar la diferencia entre el salario mínimo vigente y el denominado salario mínimo vital. Según dijo en declaraciones a Caracol Radio, los trabajadores consideran que todavía hay una brecha importante por cerrar, pese al incremento decretado para 2026.
“Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”, afirmó Arias.
El dirigente sindical explicó que la propuesta se construye a partir de los cálculos sobre esa brecha y la inflación prevista para este año, que estimó entre 6,5% y 7%. Sin embargo, aclaró que el porcentaje todavía debe revisarse dentro del Comando Nacional Unitario y precisarse cuando se instale formalmente la mesa de concertación.
Le puede interesar: Estiman alza del mínimo para 2027 entre 8% y 9,5%