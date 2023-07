Muy pronto el público se da cuenta de que no asiste a un concierto al uso. Aquí vemos un espectáculo distinto. ¿Es un recital? Sí y no. ¿Un performance? Sí y no. ¿Una lectura dramática? Ídem. ¿Todo esto es una proyección audiovisual con tintes de vanguardia? También. Lo que hacen Patti y Stephan Crasneanscki —el señor alto y flaco del inicio— es un show en el que convergen las artes vivas, una demostración, una más, de la versatilidad del arte para hurgar con los dedos en las heridas del presente.

Intermedio

El rock es el arte del siglo XX. O lo fue. Y eso queda demostrado con las carreras de sus totems. Ejemplos hay muchos. Patti trajo a Colombia un performance distópico. Lo fácil y lo rentable habría sido montar un concierto con su repertorio clásico y avivar así las nostalgias de los asistentes. No lo hizo. Y no es la única en ir en contra de los supuestos del mercado.

Roger Waters ha grabado de nuevo The dark side of the moon, el disco más importante del rock progresivo inglés. Una comparación ayuda a entender la apuesta: pensemos que no contento con Guernica, Picasso lanzara un baldado de pintura blanca al cuadro y lo pintara otra vez, distinto e idéntico al tiempo. Con eso el bajista británico se arriesga a decepcionar a los fanáticos y a desconcertar a los neófitos de Pink Floyd.

Ese desconcierto es el que viven los públicos que asisten a las funciones de Bob Dylan. El nobel de literatura “deconstruye” sus canciones y se obstina en no incluir en la lista de los conciertos los temas que la gente conoce de principio a fin. De nuevo: el rock fue el arte del siglo XX, como la poesía lo fue en siglo XV y la ópera en el XVIII. La energía creativa de varias generaciones se volcó en hacer de esa música la banda sonora de la época atómica y los albores de la globalización. Todo esto se percibe en la voz de Patti, en la urgencia de su mensaje ambiental y político.