Todo importa

La iluminación jugó un papel tan importante como el movimiento. “Se iluminó el apartamento como si fuera una catedral”, dijo Brendan Fraser. “Constantemente chocaba con pequeños parches de lámparas con el andador de Charlie. Es un maestro en el uso de la luz para cambiar el estado de ánimo y combinar con el clima”.

Incluso la ropa fue un desafío para que combinara con el maquillaje y ayudar a crear la escena. “La ropa que le queda a Charlie es difícil de conseguir en el mundo, por lo que teníamos opciones limitadas, con una paleta limitada y recursos financieros limitados. Hacer algo tan acorde con el personaje fue mucho más difícil de lo que parece”, continuó el director.

Mientras grababa, Brendan Fraser no estaba seguro de cómo funcionaría, pero cuando vio la película terminada, el impacto lo derribó. “No podía dejar mi silla. Tuve que sentarme allí y recuperarme. No es que estuviera triste, simplemente estaba abrumado”.

A pesar de que el actor subió mucho peso para interpretar a Charlie, el equipo liderado por el canadiense Adrien Morot debió crear una prótesis corporal para lograr los 270 kilos requeridos por el personaje. Un trabajo que hoy se reconoce con la nominación al Óscar en la categoría a Mejor Maquillaje y Peinados, y que ayudó a que Brendan Fraser lograra la interpretación más impactante de su vida.

“Admito que al principio me sentí intimidado, tuve mucho miedo de entrar en esto. Nunca antes me habían pedido que hiciera algo así: combinar todo lo que he aprendido en mi vida profesional, encajar todos los elementos de la construcción del personaje en un todo unificado. Todo lo que tengo lo he puesto en la pantalla. Todo está ahí y entiendo totalmente a Charlie. El no es un ángel pero es increíblemente humano. Sé cómo se siente ser objeto de burla sin piedad, pero todos aprendemos ahora cómo apagar ese dolor”, finalizó el protagonista.