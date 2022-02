La película El poder del perro lidera la carrera por los premios Óscar con 12 de las nominaciones reveladas este martes.

La superproducción de ficción científica Dune está en segundo lugar con 10, mientras que Belfast, de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con 7 nominaciones.

Estos son los nominados por categorías:

Mejor película:

- Belfast

- CODA

- No mires arriba

- Drive My Car

- Dune

- Rey Richard: una familia ganadora

- Licorice Pizza

- Nightmare Alley

- El poder del perro

Mejor director:

- Kenneth Branagh, Belfast

- Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

- Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

- Jane Campion, El poder del perro

- Steven Spielberg, Amor sin barreras

Mejor actor:

-Javier Bardem, Being the Ricardos

- Benedict Cumberbatch, El poder del perro

- Andrew Garfield, “ick, tick...BOOM!

- Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora

- Denzel Washington, La tragedia de Macbeth

Mejor actor de reparto:

- Ciaran Hinds, Belfast

- Troy Kotsur, CODA

- Jesse Plemons, El poder del perro

- JK Simmons, Being the Ricardos

- Kodi Smit-McPhee, El poder del perro

Mejor actriz de reparto:

- Jessie Buckley, La hija oscura

- Ariana DeBose, West Side Story

- Judi Dench, Belfast

- Kirsten Dunst, El poder del perro

- Aunjanue Ellis, Rey Richard: una familia ganadora

Mejor película internacional:

- Drive My Car (Japón)

- Flee (Dinamarca)

- La mano de Dios (Italia)

- Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

- The Worst Person in the World (Noruega)

Mejor película de animación:

- Encanto

- Flee

- Luca

- La familia Mitchell vs. las máquinas

- Raya y el último dragón

Mejor documental:

- Ascension

- Attica

- Flee

- Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

- Questlove

- Writing with Fire

Mejor guión original:

- Belfast

- No miren arriba

- Rey Richard: una familia ganadora

- Licorice Pizza

- The Worst Person in the World

Mejor guión adaptado:

- CODA

- Drive My Car

- Dune

- La hija oscura

- El poder del perro