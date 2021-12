Estos son los detalles más íntimos de la vida de Vicente Fernández

A rey muerto...

El primer gran éxito de Vicente, el que lo convirtió en el “nuevo rey de la música ranchera” fue la canción Volver, volver, en 1976, tema compuesto por Fernando Maldonado que rompió todos los récords de venta y se convirtió en un himno. Es esa canción la que Chente pidió para su funeral. Lo contó al lado de su hijo Alejandro, en un concierto que no tiene fecha clara, pero que quedó en un video de YouTube: “Creo que el día que me estén sepultando la va a cantar todo el mundo, en donde quiera que estén”.

A la par de su vertiginosa carrera en la música, su rostro y nombre llegaron a los cines. Rodó 22 películas, la primera en 1971 y la última en 1982, entre las que resaltan títulos como La ley del monte, El tahúr, Dios los cría, Picardía mexicana, El cuatrero y Por tu maldito amor.

Si su carrera cinematográfica fue prolífica, su camino en la música fue mucho mayor, con la increíble suma de 100 álbumes grabados, todos de la mano del sello Sony Music.

Casado con María del Refugio Abarca Villaseñor, a la que llamaba “Cuquita”, tuvo cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, esta última adoptada.

Sin fronteras

A medida que su carrera creció, los medios y los seguidores le acuñaban títulos y remoquetes. El más sonado y que aún conserva es el de “Ídolo de México”, mientras que adoptó una frase que lo acompañó por el resto de su carrera: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chente no deja de cantar”. Sus espectáculos se alargaban hasta tres horas porque la gente no dejaba de aplaudir, y él de cantar.

Su reconocimiento trascendió fronteras. “El mexicano Vicente Fernández es el (Frank) Sinatra de la música ranchera. Es el cantante supremo; el hombre que hizo las cosas a su manera”, reseñó en 1991 el diario The Houston Chronicle, de Estados Unidos.

En Colombia tenía un público devoto e inspiró a artistas como Darío Gómez y Luis Alberto Posada, que arrancaron haciendo rancheras. Las letras de las canciones del mexicano coincidieron con la cultura que se vivió en Medellín en los años 90. Eran populares y le cantaban a lo real y cotidiano, de ahí su importancia y cercanía con el público paisa. Eso lo hizo grande.

El 7 de agosto de 2012 fue la última vez que cantó en esta ciudad, con más de 2.000 personas coreando sus canciones en La Macarena.