Así reaccionó la cantaora Petrona Martínez por su Latin Grammy

La cantaora de 82 años recibió la noticia desde su casa en Bolívar y la reacción se dio a conocer en redes sociales. “Tú me dijiste a mí que si te ganabas el Grammy, ¿tú ibas a qué?”, se ve que le pregunta una de sus familiares. A lo que Petrona responde: “a bailar”. “Bueno, ¡entonces bailemos porque te ganaste el Grammy!”, le dice la mujer y comienzan a celebrar con el sonido de tambores de fondo.

El galardón lo recibió su manager, la gaitera Mayté Montero, quien invitó en su discurso a conocer la historia y música de la cantaora –que se encuentra en la recuperación de una isquemia cerebral– y manifestó: “No sabíamos que esta iba a ser la última vez que Petrona Martínez cantaba. La vida quiso apagar su voz pero ella sigue viva gracias a dios”.

Montero insistió: “Hay un legado que defender y gracias maestra por enseñarnos el valor de la música. ¡Que viva el bullerengue!”.

El disco “Ancestras”, según lo expuesto por el sello discográfico ‘Chaco World Music’, nace del sueño de Petrona de reunir mujeres en canto comunitario como lo hicieron sus ancestras. Además, “apela a visibilizar una poética de colaboración y audibilidad para las mujeres afro”, explican.

El disco también es una búsqueda por proyectar a estas mujeres como “ancestras de un futuro en que sus cantos serán escuchados como ontologías basadas en el respeto por la vida, que ellas proyectaron para evidenciar al mundo como un pluriverso exuberante en formas originarias de conocer, actuar, vivir y ser”, concluye.

“Yo quisiera hacer una rueda de bullerengue como la conocí, que eran puras mujeres así y en el centro iba el tambolero y no he podido, porque ya las mujeres no quieren o les da pena”, expresó la cantaora en el 2014 en una entrevista hecha por Sara Kapkin. Ahora Petrona cumplió el sueño y, de paso, recibió un Latin Grammy.