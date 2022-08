Medellín tiene, esta noche, una amplia lista de eventos que van desde conciertos hasta ferias gastronómicas. Si usted aún no tiene “parche”, le recomendamos tres planes que puede hacer en la ciudad.

Cine Mamm

A partir de las 2:00 p.m. y hasta las 9:00 de la noche, el Museo de Arte Moderno de Medellín tiene programado la proyección de varias películas al aire libre.

La jornada iniciará con la película el Nope (2:00 p.m.), luego continuará con la cinta Una madre (4:30 p.m.), a continuación se expondrá Cantos Que Inundan el Río (7:00 p.m.) y finalizará con la transmisión de Everthing Everywhere All at Once (9:00 p.m.).

El Mamm está ubicado en el barrio el Poblado, en la carrera 44 #19a-100, cerca de la estación Industriales del Metro.