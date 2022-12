Son días también para reencontrase con esos clásicos como “White Christmas”, en la voz del inolvidable Frank Sinatra: “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, o “Navidad Navidad”, de Luis Miguel.

3. All I Want for Christmas Is You ( Mariah Carey)

Este tema es del año 1994 y es todo un himno de la temporada y de la discografía de la artista. Un estudio realizado por The Economist señala que, desde su lanzamiento hasta 2021, Mariah Carey ha acumulado más de 72 millones de dólares solo por esta canción.