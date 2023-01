“Y... si los astros definen el destino de los hombres, porque (sic) no descubrirlo a través de la vida de nuestros próceres? (...) La cita es para conversar de astrología #villadeleyva el destino desde las estrellas”, se escribió en la publicación.

Continúa diciendo que “la astrología no es sino una forma de vendernos humo. De venderle a la gente un poco de felicidad, cuando en realidad la felicidad debe estar un poco más en la Tierra, aunque miremos con ojos lindos al cielo”.

La divulgadora hace énfasis en que “la posición de las estrellas y las rocas que nos rodean en el Sistema Solar no tienen ninguna influencia sobre las vidas humanas”, dice. Según ella, la astrología fue en su momento interesante como un medio para conocer el cosmos, marcar el tiempo, las estaciones y las fechas en la antigua Babilonia.

EL COLOMBIANO se contactó con la divulgadora de astronomía Dara Hincapié, quien entregó un testimonio acerca de lo ocurrido: “Si bien estos mecanismos de divulgación pueden llamarle la atención a las personas, el uso de la astrología es realmente poco recomendable. Ya de por sí los astrónomos tenemos que pelear con la idea de que la astrología no es una ciencia, es si mucho una disciplina”.

Tras lo sucedido, el diario El Espectador se contactó con el Ministerio de Cultura desde donde explicaron que ni Mincultura ni la Casa Museo Antonio de Nariño dieron ningún tipo de recursos para la realización del evento y que simplemente se trató de un préstamo del espacio.

Mientras tanto, otros internautas en sus redes sociales no comparten tal indignación con científicos e historiadores y no le encuentran polémica si Mincultura financió este evento: “Es como si invitaran a una cátedra de impresionismo, vida de Galileo, la historia del terraplanismo, acústica budista, etc. Es conocimiento y cultura, diferente sería si fuera promovido por Minciencias”.

La Casa Museo Antonio Nariño se define en su página web como un espacio para promover y preservar la historia y memoria relacionada con el prócer Antonio Nariño y la divulgación de los derechos del hombre por medio de servicios educativos y culturales de calidad, dirigidos a turistas y a la comunidad de Villa de Leyva y hace parte del Ministerio de Cultura de Colombia.