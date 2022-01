Un periodista que escribe ficción: Cristián Alarcón gana el Alfaguara

Cristián Alarcón ha publicado hasta el momento tres títulos de no-ficción: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003), Si me querés, quereme transa (2010) y Un mar de castillos peronistas (2013). El tercer paraíso sería su primera incursión editorial en los terrenos de la ficción.

La novela se desenvuelve en el contexto del inicio de los confinamientos por la covid-19 y en ella se mezclas las reflexiones históricas, botánicas y humanas de un personaje alejado del ruido del mundo.

El Premio Alfaguara de Novela es uno de los más codiciados de la lengua española: garantiza la circulación de la obra ganadora en toda la geografía hispanoamericana. En años anteriores el laurel lo recibieron Pilar Quintana, Guillermo Arriaga, Jorge Franco, Patricio Pron, Laura Restrepo y Tomás Eloy Martínez, entre otros.