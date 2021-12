El Principito, un musical que se verá en Medellín

En el planeta de El Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y otras malas y, por lo tanto, semillas de unas y de otras. Las malas, cuando apenas comienzan a germinar, deben ser eliminadas de inmediato. Su planeta estaba infestado de baobabs, las más malas, que si no se arrancaban podrían cubrirlo y perforarlo con sus raíces y hacerlo explotar.

Los baobabs se parecen mucho al covid-19. En el mundo hay organismos buenos y organismos malos. Los malos, como el covid, deben controlarse de inmediato, rápido, antes de que crezcan y se esparzan por la Tierra. Fue este virus, de hecho, el que obligó a que el musical de El Principito, la primera adaptación musical de esta obra en toda Colombia, no llegara a Medellín sino hasta este mes, diciembre, y no el año pasado, como se tenía planeado. Fue un baobab que no se controló a tiempo.

¿Cómo llegará este personaje a estas tierras? Se trata de un musical producido por One Stage Producciones y con apoyo del Teatro Pablo Tobón Uribe basado completamente en la novela francesa original de Antoine de Saint-Exupery, que se realizará desde el próximo jueves 9 de diciembre. Será, entonces, una adaptación musical de la novela realizada con actores de varias regiones de Colombia.

El cambio de planes por la pandemia ahora lo trae con nuevas propuestas, una integración digital y más ganas que antes (Ver recuadro). Las entradas están a la venta en tuboleta.com.

Dentro de su mundo

De toda la obra, la parte favorita de uno de los actores colombianos de El Principito es cuando el aviador se despide de ese niño, su niño interior, y debe él mismo encontrar su forma de ver el mundo, sabiendo que como adulto es apurado y aburrido.

El intérprete de esta historia, un niño de 13 años que canta desde los cuatro, se ha preparado día y noche para interpretar este rol y aprendió a bailar y a actuar en el proceso. Se llama Tomás Longas, actual estudiante del programa de Teatro Musical de Musicreando y participante de La Voz Kids Colombia de este año.

Para Longas, la obra es muy emotiva, “es inevitable que no se salga una lagrimita”, pero es rica en canciones y en recursos que la vuelven bonita, especial. Deja el mensaje claro: que lo esencial es invisible a los ojos.

Pero en Medellín no habrá solo un principito, sino dos. El otro será Pedro Londoño, estudiante también del Teatro Musical de Musicreando que ha estado en producciones como Canticuentos, Oviedo es Música, El Mago de Oz, Frozen El Musical y El Rey León.

Otros de los personajes de la obra, aunque desde la producción, es Felipe Sánchez, director, coreógrafo y cofundador de One Stage Producciones, quien ha trabajado con Misi Producciones y es el nuevo director asociado de la productora 360 WorldWide Entertainment para Las Vegas, Nevada; Mauricio Facio Lince, adaptador, director comercial y cofundador; La Julieta Producciones, diseñadora de vestuario y dirección de arte para Misi Producciones que ha trabajado con Disney; Hernán Peñuela con el diseño de escenografía que trabaja actualmente con la Tisch School of the Arts de New York University.

Cuenta Facio Lince que de los 25 capítulos que tiene la historia se eligieron las mejores canciones y se produjeron, audicionaron más de 700 personas con 300 audiciones presenciales en Medellín y se eligieron, al final, 28 artistas.

¿Cómo verlo?

El estreno será el 8 de diciembre, pero ese día los primeros en escuchar la historia serán niños de las fundaciones que apoya Nutresa, y el 9 comienzan las funciones para el público en general. El día 13 recibirán a 300 niños patrocinados por la Fundación Viva Air, que además traerán a 20 niños indígenas de Caloto, Cauca.

Ya hay siete funciones vendidas por completo y serán en total 16. Hasta el 19 de diciembre irá la temporada, con función doble los fines de semana (una a las 3:00 p.m. y otra a las 6:00 p.m.) y una única función en semana, a las 7:30 p.m.

Habrá aforo completo, 100 %, todos presentando carné de vacunación y con todos los protocolos y los beneficiarios de Intelecto tienen descuento. Las entradas están disponibles en Tu Boleta