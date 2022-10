En la alineación del 23 de marzo figuran artistas como Blink-182 , Tame Impala, The 1975, Melanie Martínez y Cigarrettes After Sex.

El sábado será un día al que se le apuntará más a la fiesta en modo electrónico, hip hop, perreo y hasta con boleros. ¿Quiénes se presentarán? The Chemical Brothers en su estreno en Un Mundo Distinto, Wu-Tang Clan con su debut en Sudamérica y una selección que apaleará el Campo de Golf Briceño 18 con baile imperecedero: Moderat, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Gorgon City, Dawe x Damper y otrxs. El rap y el freestyle tendrá su jornada con Bizarrap, Trueno, No Rules Clan y Mugre Sur. Este día será el homenaje a los más de 60 años de carrera de Alcibides Alfonso Acosta Cervantes.

Y como si no fuera suficiente, la programación del domingo será un cierre épico con grandes himnos. Billie Eilish y “when the party’s over”, “Happier Than Ever” y “bad guy”; Lil Nas X y “Old Town”, “Montero” e “Industry Baby”. Morat con “No se va”, “Cómo te atreves” y “Cuando nadie ve”. Kali Uchis con “Telepatía”, “Dead To Me” y “After The Storm”. Jamie XX, Tokischa, Conan Gay, Dominic Fike. Elsa y Elmar, Villano Antillano y más protagonistas del Siglo XXI.