El pasado 25 de abril, a los once días de haber cumplido 23 años, a la artista de música urbana Abril le dieron el mejor regalo que ha podido recibir en su vida: cantar junto a Maluma en el concierto “Medallo en el mapa” este sábado en el estadio Atanasio Girardot.

“Me enteré de la noticia a través de una transmisión en vivo que hizo Maluma, antes de conectarme le recé a la Rosa Mística y le dije que si era la voluntad de ella así debía ser, sino respetaría la decisión. Ya cuando revelaron el video mío no lo podía creer, incluso en este momento estoy tan emocionada que todavía no me la creo”, dijo a EL COLOMBIANO la estudiante de Administración de Negocios de la Universidad Eafit.

Y es que esa vena artística de Abril la heredó de su padre Julio Peña, quien hizo parte de la reconocida orquesta de merengue clásico Terranova de Santander, que en tres oportunidades ha ganado el premio “Congo de Oro” que se entrega en el Carnaval de Barranquilla.

En términos musicales, juega con los falsetes y las voces de pecho, algo que es poco común en el género urbano.