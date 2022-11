Si hubo una gran ganadora durante la entrega de los Latin Grammy en su edición número 23 fue Rosalía, quien ganó cuatro gramófonos de las siete categorías en las que estaba nominada.

El más importante, el de Mejor álbum del Año, lo consiguió por su trabajo “Motomami”, que se suma al que ganó en 2019 en esta misma categoría por “El Mal Querer”.

“’Motomami’ es el disco que más me ha costado hacer, pero que tiré pa delante y más alegrías me ha dado, gracias por apoyar mi música aunque siempre esté cambiando, gracias Latinoamérica por tanta inspiración, gracias a mi país por seguir dándome cariño y no dejarme caer. Gracias a mi familia, mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, ¡baby te quiero!”, dijo cuando recibió el premio.