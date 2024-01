El primer concierto del colombiano Santiago Cañón Valencia, considerado uno de los mejores violonchelistas del mundo, fue interpretado a sus juguetes. El niño tenía 4 años y medio cuando formó en la sala de su casa a todos sus muñecos y se presentó con los rituales que rodean a los artistas de la música clásica.

Dos años más tarde, el niño subió a un escenario para interpretar el papel de solista en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ahora tiene 28 años y está acostumbrado a presentarse en los teatros más importantes de Europa, Asia, América y Oceanía. Es uno de los 150 artistas invitados al Cartagena Festival de Música y su talento hizo presencia en uno de los últimos conciertos del evento.

En la noche de este viernes 12 de enero, el violonchelista subió a las tablas del Centro de Convenciones de Cartagena para interpretar Rapsodia a los cuatro elementos, una obra del compositor Jorge Pinzón que está inspirada en la naturaleza que bordea a todas las regiones de Colombia.

“Es una obra que personalmente me gusta muchísimo, ya la he presentado varias veces. Jorge fue mi profesor de teoría musical cuando yo era muy pequeño y es alguien con quien he trabajado en el estreno de varias de sus obras. Ya conozco muy bien su lenguaje musical”, dice antes de subirse al escenario.

Santiago habla en voz baja y dibuja con sus manos mientras se expresa. Le gusta vestirse de negro y todos los días estudia por cuatro horas el violonchelo.

“Él es un músico consagrado y dedicado. Viene de una familia musical. Mantiene una sencillez como persona y es la definición de música. Le gusta el bajo perfil, pero con sus discos comunica y transmite todo lo que, muchas veces, las palabras no dicen”, apunta el periodista especializado en música, José Daniel Ramírez.

El repertorio del artista es amplio. Pasa por los estilos barroco, clásico, el romanticismo y obras contemporáneas que han sido escritas especialmente para el chelo.

Cuando Santiago suelta su instrumento, le gusta dibujar, pintar, hacer fotografía y asistir a conciertos que parecen estar alejados de los sonidos de la música clásica. Lo mueve el ritmo del rock y del metal.

“Me gusta mucho ir a conciertos de esta música. Me impresiona ver a toda la gente coreando las canciones que compusieron y cantan los que están en tarima. Por eso quise hacer lo mismo”, dice.

Fue, precisamente, el gusto por el rock y el metal lo que lo llevó a dar el salto de intérprete a compositor con Ascenso hacia lo profundo, obra que fue incluida en su último trabajo discográfico: Ascenso.

Comoponer, dice, fue un proceso de varios meses. Asegura que, después de ensayar una obra de Bach o de Beethoven, le gusta improvisar con su violonchelo y, cuando llega a algo que le gusta, lo aprende y lo guarda en su celular.

La oportunidad de desempolvar los archivos musicales llegó en 2021. Santigo estaba en Japón y sufría las restricciones que generó la pandemia del covid-19.

“Estaba en un cuarto diminuto, realmente no se podía salir de ahí. Solo al concierto o a los ensayos. Ni siquiera podíamos salir a los pasillos. Nada. Las comidas las traían a la puerta. Teníamos una aplicación en el teléfono y a veces hasta nos llamaban para mirar si estábamos en la habitación, la soledad era absoluta”, recuerda Santiago.

El artista empezó a juntar fragmentos de cinco o diez segundos hasta que armó “el rompecabezas” musical. Hizo algunos arreglos y modificaciones y, al final, tenía lista su la composición de Ascenso hacia lo profundo que, además, está también inspirada las calles de su natal Bogotá.

Su álbum Ascenso también reúne piezas de compositores contemporáneos, como los colombianos Damián Ponce de León, Jorge Pinzón y Leonardo Federico Hoyos, además del español Isaac Albéniz.

Este violonchelista bogotano es también uno de los más laureados. En 2019 se convirtió en el primer colombiano en recibir medalla de plata en la competencia internacional Tchaikovsky que se realiza en Rusia y premia a jóvenes intérpretes en el piano, el violonchelo y el violín. Ese triunfo es comparado con subir al pódium de unos Juegos Olímpicos.

También ha recibido galardones de la Fundación Starker (2018), en el Queen Elisabeth International Competition (2017) y en el Carlos Prieto International Cello Competition y en 2022 se le otorgó el premio BBC Next Generation.

“Ahora tengo una tarea y es romper esos estereotipos jartos de que la música clásica es solo para la gente ´culta´. No, la música clásica es un género más para cualquier persona y se puede disfrutar igual que el rock”, dice Santiago Cañón Valencia.

El artista salió al escenario. Eran las 7:00 de la noche. Estaba acompañado de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. Fue recibido por un solo aplauso de 1.400 personas. Sus manos se empezaron a deslizar por las cuerdas del chelo.