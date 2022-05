Serenateros de Envigado están en extinción: no hay renovación Actualmente no hay más de 15 músicos dedicados a este oficio, que lleva más de 70 años en el parque principal del municipio del Aburrá Sur. Hay oferta, no músicos.

No hay jóvenes dando serenatas, y por eso cada vez estos músicos se ven cortos, porque demanda sí hay. El oficio parece en extinción. Foto Julio César Herrera E.