Ahora, aunque no lo parezca, hay mucha similitud entre dirigir una película y dirigir una ópera. Cuando uno está haciendo la puesta en escena de una ópera o de una película lo que uno hace es tratar de transmitir verdad en el género que toque. En una película o en una serie de televisión trato de utilizar las herramientas y el lenguaje para transmitir la verdad de lo que estoy contando. En la ópera, por supuesto, son circunstancias diferentes, porque, claro, la soprano y el tenor están cantando y en la vida real nadie expresa sus emociones cantando. O no al menos como sucede en este género. Sin embargo, la forma en que interactúan los personajes, la forma en que se consigue la armonía visual y el dinamismo se parecen mucho cuando un dirige cine o dirige una ópera. La ópera incluye música, actuación, escenografía, elementos de luminotecnia, elementos teatrales”.

“Desde muy joven he sido amante de la ópera, casi desde niño. A mi familia le gustaba la ópera, a mis padres les gustaba la ópera. Entonces crecí en un ambiente de amor a la ópera. Cuando estaba estudiando en Londres iba a ver ópera en la Covent Garden. La ópera es un mundo que me interesa.

“Sí, la ópera, igual que el cine, mezcla todas las artes. Sí, decir eso es una forma de sintetizar la ópera. Y, efectivamente, uno como director al trabajar en una ópera se preocupa de la escenografía, el vestuario, el maquillaje con el mismo criterio que lo hace cuando trabaja en una película. Repito: la finalidad de todo es transmitir la verdad de lo narrado. Debo, además, agregar que dirigir ópera es un placer gigantesco, también lo es dirigir cine. No lo es tanto dirigir televisión. Y no lo es por las presiones grandes que hay para cumplir los horarios y los presupuestos”.

¿Cómo fue el trabajo con esta ópera de Donizetti? ¿Cómo fue ese trabajo de llevar un texto clásico y de presentárselo a un público del siglo XXI?

“Desde hace muchos años los directores de ópera tienen la posibilidad de modificar la atmósfera donde sucede la ópera. Por ejemplo, La Traviata se puede escenificar en un ambiente intelectual contemporáneo. Por ejemplo, he visto versiones de El elixir de amor hechas en un balneario, he visto versiones hechas en un set de rodaje de una película del oeste. Eso se hace buscando atraer al público, buscando hacer la ópera más cercana al público, más cercana a los problemas contemporáneos o a la mirada contemporánea. En el caso mío, cuando empecé a pensar en hacer ópera, me gustó mucho la idea de buscar una obra que pudiera ser adaptada a una atmósfera y un ambiente colombianos. Me gustó la idea de hacer representar la obra en un territorio wayúu. Según el libreto original la historia sucede en un lejano pueblo del País Vasco. Eso, en nuestro contexto, significa un pueblo de La Guajira.