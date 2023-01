El tema de Shakira y su canción al lado del argentino Bizarrap en contra de su ex Gerard Piqué parece que va para largo y que, en vez de perder intensidad, cada día aviva más polémica e involucra a más protagonistas en la historia.

“BZRP Music Sessions #53”, título del tema que en el primer día logró 14,4 millones de streams en Spotify (el más grande debut en la historia de la música latina), este domingo ya había superado las 100 millones de reproducciones en YouTube. La información la confirmó la propia Shakira en su cuenta en Instagram, en la que afirmó que es la canción en español más rápida en lograr esa cifra.

“Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto”, escribió la barranquillera en su perfil. No obstante, Spotify no actualizó sus cifras este fin de semana.

El argentino Bizarrap es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su más reciente colaboración había sido con el cantante español Quevedo: “BZRP Music Session #52”, que fue uno de los grandes éxitos de 2022.

Y ya había hecho canciones con artistas latinoamericanos como Nathy Peluso, Nicky Jam y Residente, reseña la agencia Efe.