La película Taylor Swift: The Eras Tour, que se estrenó en octubre pasado, ya suma más 100 millones de dólares de facturación en preventas, convirtiéndose en la película de conciertos más taquillera de la historia de Estados Unidos, por encima de Justin Bieber: Never Say Never, de 2011, que alcanzó 73 millones de dólares

Taylor Swift The Eras Tour, que sigue la gira homónima de la artista pop, ya superó 250 millones de dólares en la taquilla internacional, informaron medios especializados de Estados Unidos.