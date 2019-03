Este teatro también se hace en Medellín

Para hacer teatro no se necesita una sala. Eso demostró La Barca de los Locos, grupo que nació en 1975 como una propuesta provocadora y contestataria de arte callejero. Fue fundado por el actor y dramaturgo Bernardo Ángel (1944-2018), luego se le unió la actriz Lucía Agudelo , quien lo acompañó por más de 40 años. “Desde que La Barca comenzó tenía ese carácter marginal, sus obras causaban escozor en escenarios públicos y hasta en salas”, cuenta la actriz, que ahora lleva ahora el timonel. Sus funciones se hicieron durante 33 años en el Parque Bolívar, cada jueves a las 6:00 de la tarde (por lo menos 1.500 funciones). La última, sin embargo, fue esta semana, porque el espacio se va a remodelar. La Barca volverá a levantar el ancla, aún no se sabe dónde la dejará caer.

Diente de león está contado a manera de episodios con matices dramáticos. Los 20 artistas (bailarines, cantantes y actores) crean un imaginario de criaturas a partir de la unión de sus cuerpos (no humanos disfrazados de animales). Desde 2012 trabajan con artistas 100 % locales y hoy tienen 15 musicales en su repertorio, hecho por el Teatro Musical de Colombia. Su ópera prima fue La tonada siniestra, basada en la novela de Edgar Allan Poe, que este año reestrenarán en un formato mayor. Juan José Saldarriaga, fundador, actor y diseñador de vestuario y visual de la agrupación, dice que son los únicos en su especie porque no hay quien lo enseñe. “Las academias de baile, teatro o canto no se dedican a los talentos integrales”. La puede ver en el Teatro de la Universidad CES, el 22 y 23, 29 y 30 de marzo.

Repertorio: 15 obras