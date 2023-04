La quinta edición de Burger Master ya tiene fecha, será del 15 al 22 de mayo y se realizará en 25 ciudades y municipios de todo el país.

Este año, dice Tulio Zuloaga, más que romper récords (en 2022 se vendieron 2.368.069 hamburguesas, que dejaron 40.000 millones de pesos) es brindar una experiencia “porque todos los años nos hemos dedicado mucho a los números, a romper récords, que es algo muy bueno y ojalá vendamos más que en 2022, pero lo que queremos es que la gente salga realmente muy contenta de los lugares”.

En esta edición, la quinta (2017, 2018, 2019 y 2022) no habrá un temática especial (el año pasado fue ingredientes colombianos), sino que el objetivo “es que hagan la mejor hamburguesa del mundo, así como las hacen en sus locales, para que la gente pueda disfrutarla mucho más”.

Le puede interesar: La morcilla cautivó hasta Platón: en este libro se cuenta la historia

A propósito de la hamburguesa ideal, Tulio aclara que en cada región hay un gusto especial, por ejemplo en Antioquia gustan mucho las que tienen sabor dulce, mientras que en Bogotá son más tradicionales.

Interrogado sobre su gusto particular dice “que un buen hamburguesero siempre arranca por la clásica y después empieza a subir”.

Para él, debe tener un muy buen pan, ojalá de papa, y una carne muy sueltica.

“No me interesa tanto el tamaño, para mí puede ser desde cuarto de libra hasta 220 gramos, lo que importa es una carne muy jugosa, muy bien preparada. Me gusta que tenga vegetales, lechuga, tomate, cebolla. Yo no le pongo salsas, de pronto un poco de tocineta, nada en exceso, y un poco de queso”.

Lea también: A las empanadas no se le echa ají, sino encurtido ¿Cuál es la diferencia?

Este año las hamburguesas van a costar 16,000 pesos (en 2022 era de 14.000 pesos), más 4.000 pesos de las papas y bebidas desde los 4.000 pesos. Las votaciones para elegir a las mejores de cada ciudad, a diferencia de las ediciones pasadas, serán a través de la plataforma Tulio Recomienda

Más proyectos

Además de los establecimientos que hacen parte de Burger Master este año hay un espacio para lo que Tulio denomina “tesoritos”, ubicados en los pueblos.

“Vas a poder ir a Jericó, por ejemplo, donde te encuentras una superhamburguesa, que no está compitiendo, simplemente es un tesorito escondido”.

Sobre si después de Burger Master vendrá, como cada año, las ediciones de Sushi y Pizza Master, el influenciador comentó que aún no ha pensado en el tema, que todo su esfuerzo está puesto en el festival de hamburguesas.

Le puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre una pizca y un tris de sal? Una guía para cocinar con precisión

Más bien estoy mirando un proyecto dedicado a la comida colombiana.

“Te lo suelto ahí, porque en eso sí lo vengo trabajando hace muchos años. No ha sido fácil, porque tú dices hamburguesa y listo, tienes la hamburguesa, pero en comida colombiana cada región tiene su plato distinto, entonces, estoy tratando de diseñar un método para que la gente vuelva a comer comida colombiana de lunes a lunes, que conozcan la comida de su tierra”.

Las ganadoras de 2022

En Medellín:

1. Pigasus - @pigasusco​

2. La Fogata al Carbón - @lafogata_alcarbon_med​

3. The Grill station - @thegrillstationburger

4. Office Burger - @officeburgermedellin

5. tasty´s​- @tastys.burgers

Mención especial:

Cerdología - @cerdologia​

Barrio Burger - @barrio_burger

The jungle - @thejungleburger

Itagüi:

Mas Finca - @masfinca

Bello:

3 hermanos Parrilla - @3hermanosparrilla

Caldas:

Chaman Burger​ - @chamanburger

Sabaneta:

Burguett - @burguettb.r

Envigado:

Classic Diner - @classicdiner

Oriente:

Porko ​- @somosporko