Un café es como una operación matemática

El de Colombia, asegura la barista, es balanceado, y se caracteriza porque acidez, cuerpo, aroma y sabor son muy equilibrados en taza, eso hace que una persona que apenas esté empezando a tomar la bebida, y que no le gusta que sea muy intensa, se pueda adaptar fácilmente a ella.

En ese aspecto, el café es como los vinos, un rosado californiano no es igual que uno francés y entre los factores que determinan la calidad, el crecimiento y los sabores del grano hay múltiples variantes, señala Vicky Martínez , barista de Starbucks Colombia.

Que se produzca en cada uno de estos lugares también entrega distintas características, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si decir “me gusta el café colombiano” es generalizar sobre la bebida, entendiendo que es distinta según el lugar de procedencia del café; sin embargo, hay opiniones encontradas sobre el tema y no es tan fácil determinar cualidades en taza, según la región, que se conviertan en una clase de estándar.

Sobre esa condición de los suelos, la barista de Starbucks hace un apunte, y es que pueden existir plantas circundantes al cultivo de café que terminen incidiendo. Hay regiones en las que, dependiendo de la finca, abundan plantas de plátano y, cualquiera que esté alrededor, le da una característica. Eso no quiere decir que si hay árboles de naranja el café vaya a tener ese sabor, no, es un tema de nutrientes y de sombra que se le da a la plantación.

De las condiciones agroclimatológicas añade que influye el terreno en el que se sembró, porque “todos los suelos son distintos. Su formación y características pueden darle una nutrición particular a la planta dependiendo de las especificaciones fisicoquímicas que tenga esa tierra”. También hace referencia a la importante influencia de las condiciones climáticas, la temperatura, la humedad y el brillo solar.

De la primera menciona las variedades tradicionales, como el caturro y el borbón; no obstante, estas han sido susceptibles a la roya, una enfermedad que ataca los cultivos, y por eso algunos productores han decidido aplicar fungicidas para controlarlas o, simplemente, han optado no usarlas. Con ese inconveniente incluido, Rodrigo apunta que la calidad de la bebida que dan esos granos es mucho mejor.

Pero no le gusta diferenciarlos por regiones, porque, según ella, eso cambia dependiendo de la finca, la variedad y las costumbres del caficultor. “Si un vecino tiene una variedad caturro y otro castillo, y están a la misma a la altura, pero uno lo fermenta con más cuidado y lo seca al sol, y el otro no, esos cafés van a saber distinto así estén en la misma zona”.

En Nariño, que es una zona alta, el grano se desarrolla con menos velocidad, a causa de la altitud y la humedad, y por lo tanto podría ser frutal o floral, dice la profesora de barismo, pero no necesariamente, depende del proceso en la finca. Lo que sí asegura es que el café de Nariño tiene una acidez alta, es dulce y con aroma pronunciada.

Decir entonces que el de Antioquia tiene unas cualidades específicas y el de Nariño otras es mentir, asegura Urrego. Sí podría haber factores que determinen aspectos, pero sin que se constituyan en una característica como tal. En la Sierra Nevada, agrega ella, donde hay indígenas que no usan tantos productos químicos, el sabor podría variar y ser más maderoso, con un perfil cítrico, con sabores a panela y chocolate y tender más acidez y a tener más cuerpo.

Tomarse un sorbo y asegurar, por ejemplo, que es de la Sierra Nevada, no es posible. Según ella, los cafés del país son muy diversos, hay florales o frutales, chocolatosos o cítricos. “No todos los caficultores siguen el mismo proceso de caficultura, que pueden ser lavado, natural o honey; dependiendo de ellos las características en taza son diferentes”.

No obstante, no todas las personas tienen bien identificadas las especificaciones que tiene la bebida producida localmente, así que podrían darle adjetivos que no le corresponden como que es amarga. En ese caso, mejor no caracterizarlo.

Álex Giraldo, de la finca cafetera Santa Isabel, en Fredonia (Antioquia), en la que hacen el tour de este producto, amplía la idea de que el sabor depende del proceso de recolección. En él se escogen las llamadas cerezas maduras (el fruto o baya del café, de color rojo). Asimismo, cuenta que influye el despulpado (quitarle la cáscara); la fermentación, que puede ser entre 12 y 24 horas dependiendo de las condiciones climáticas, dice Giraldo. Después sigue el lavado del café y la selección de los mejores granos, se fijan en que no estén picados por insectos o que no sean vano, es decir, “que no se formó bien porque le faltó agua”, señala Alex.

Posteriormente, sigue el secado, que puede ser al sol, en guardiola o en secadoras tradicionales de café, y por último se dividen los granos entre la pasilla (el café de no tan buena calidad), el corriente o de segunda, y el premium, ese es el café pergamino, como lo venden los caficultores.

Luego, lo que quedan son sabores y, en el caso de Antioquia, sí que son variados, opina la barista Sara. Ella ha probado bebidas hechas de granos del departamento –lugares como el barrio La Sierra, Urrao, Ciudad Bolívar o Buriticá- con notas a mora, a fresa, florales y muy dulces.

“La lengua de los catadores funciona como una regla”, añade Palma. “Somos unos instrumentos de medida y damos una calificación”, pero la de los que no se dedican a eso está dispuesta a sentir todo lo que es bueno. Por eso, continúa la vocera del evento, “si tomas un café tradicional, y al lado tienes uno con 85 puntos (sobre 100), no hay probabilidad de que no puedas reconocer que este último es muy bueno”.

Para aprender a tomar café hay que oler, probar muchos y realizar una labor sensorial para que en el próximo que se deguste se puedan identificar todos sus atributos y arriesgarse a decir, tal vez, si es de una región u otra, o simplemente, que es colombiano.