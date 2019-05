Rock y sinfónica: esta noche un tributo a Guns N’ Roses

Con un corbatín perfectamente arreglado o con una pañoleta roja en la cabeza, con un frac o con una chaqueta de cuero, no importa con lo que decida usar, la música no distingue entre prendas o estilos para acercarse a las personas. A veces, ella hace toda clase de maromas precisamente para juntar a distintos seres humanos.

Este sábado en la noche, la Filarmónica de Medellín y la banda Tributo Ensamble de la Fundación 1 + 1 presentarán su propuesta para fusionar dos mundos. Ellos serán los protagonistas de un tributo sinfónico a Guns N’ Roses que se celebrará a las 8:00 p.m. en el Teatro Metropolitano. La orquesta y un grupo de 10 músicos interpretarán arreglos de aproximadamente 15 temas entre los que figuran clásicos como Sweet Child of Mine y Welcome to the Jungle.

Así usted sea de los de corbata o los de jean, es bienvenido a escuchar cómo la música concilia diferencias.

Al servicio de las canciones

Es claro que entre un grupo de más de 60 músicos, como el de la Filarmónica, es muy complejo que todos tengan los mismos gustos. Así como hay roqueros fervientes, hay otros que no lo son tanto.

Aunque quizá en un comienzo pueda parecer difícil ese tránsito de la sinfónica al rock, ya ha pasado tiempo desde que los miembros de la Filarmed asumieron el rol de interpretar tributos sinfónicos con la música de este tipo de agrupaciones.

El primero de este estilo fue el de The Beatles en 2014. Contó con la participación de la cantante Claudia Gómez, el guitarrista Julián Cardona y la banda Tributo Ensamble, que es una pieza fundamental del concierto.

Luego de ese primer experimento en escena vinieron otros más: Queen, Led Zepellin, Metallica y Pink Floyd en dos oportunidades. Entonces, “creo que poco a poco hemos venido creando una cultura de cómo ejecutar el proyecto y se tratan de respetar al máximo esas diferencias”, comenta Daniel Mejía, percusionista de la Filarmed y director de la banda Tributo Ensamble los últimos tres montajes sinfónicos.

Destaca que de todas formas los músicos de la orquesta Filarmónica son muy versátiles y no le tienen miedo a tocar de todo. Saben que oportunidades como estas permiten tener una programación más variada, darle más opciones a la gente para conocerlos.

“Una vez la orquesta está en concierto y ve como la gente se exalta, ya es un proyecto común. Las diferencias quedan a un lado”, cuenta el músico.

Él por ejemplo es una muestra de que sí es posible fusionar ambos mundo. Aunque tiene una formación sinfónica, es un apasionado por el rock y tiene un proyecto llamado VC4 con el mismo formato de Apocalyptica, chelos y batería: “es un lenguaje que entiendo muy bien, que se me hace muy propio”. La orquesta se percató de ese talento y por eso le pidió que tomara las riendas de los tributos.

Más que un concierto

La banda Tributo Ensamble hace parte de la Fundación 1 + 1, enfocada en contribuir a la prevención de los problemas de agudeza visual en niños y adolescentes, y también concentrada en ofrecer opciones a personas con discapacidades visuales.

Por eso, y teniendo como bandera que la música, la fundación creó un programa llamado Música para ver, un proyecto de inclusión que busca facilitar herramientas de educación musical a niños invidentes de escasos recursos económicos. Eso implica permitirles experimentar un concierto como este.

De este esfuerzo nació la banda tributo. “Se creó en 2012 con la idea de llevar a cabo los tributos sinfónicos que se han venido realizando en compañía de la Orquesta Filarmónica de Medellín”, cuenta la cantante Sandra Moore, corista de la banda.

Detrás del telón

Cada año, el grupo varía un poco su nómina porque busca que su sonido se acerque lo más posible al de las agrupaciones originales. En esta oportunidad habrá diez músicos haciendo parte del grupo, cinco de ellos cantantes.

Moore, quien cantará en el concierto y participó en las dos ediciones del tributo sinfónico a Pink Floyd, describió cómo fue el proceso para empezar a armar la música. “Inició con un proceso de audiciones de los tres cantantes que interpretarán a Axl Rose, luego se hizo la elección del repertorio y posteriormente se programaron los ensayos”.

Durante un periodo que duró un poco más de tres meses, la banda practicó para pulir cada una de las canciones antes de hacer el empalme con la Filarmónica. Después de ese lapso de ensayos, el montaje general quedó a cargo del director Juan David Osorio.

Los arreglos para la orquesta los hicieron Julio César Sierra y Andrés Gallo, pero la banda estuvo en constante contacto con ellos para que ambos mundos se encontraran de la mejor manera posible.

Roquee con tenis o zapatos de charol porque de hecho ya la música sinfónica ha venido perdiendo eso del vestido elegante. Cante como Axl Rose, no tenga pena, que en este concierto habrá más de uno que lo haga.