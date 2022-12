José Manuel Freidel es uno de los nombres principales del teatro antioqueño del siglo pasado. Su obra consistió en textos y montajes teatrales que despertaron —y aún lo hacen— la curiosidad de los públicos. Sin embargo, para la directora Adela Donadio —prologuista y curadora del libro José Manuel Freidel, Poeta del teatro, editado por el sello de la Universidad Eafit—no es menos valiosa la comunidad de amigos que José Manuel tejió a lo largo de su vida, muchos de ellos consagrados a los asuntos del arte. En ese libro Donadio rescata los poemas de la mamá de Freidel, además incluye un completo registro fotográfico de los trajines artísticos y vitales del dramaturgo.

¿Cuál fue la primera impresión que le dejó José Manuel Freidel?

“Recuerdo que entré a uno de los grupos que José Manuel dirigía en la Universidad de Medellín, aunque yo no estudiaba allí. Una compañera del colegio me dijo que José Manuel era maravilloso y que estaban buscando otra actriz. Entonces yo fui a un ensayo. En ese momento ensayaban A,E,I,O,U, que eran unos cuadros de la educación en Colombia. Recuerdo que en un pasaje un actor le enseñaba a leer a las hormigas porque los niños no llegaban a la escuela. A mí esa imagen me impactó. Dije: aquí me quedo. Quedé fascinada con esa imagen, con los textos de la obra, con el espíritu de José Manuel. Él tuvo un gran deseo de hacer teatro, de dedicarle su vida al teatro”.