Ella es Valheria Rocha, la colombiana que retrató a Taylor Swift

Cuando la imagen está cocinada, suele llamar a un estilista y a un vestuarista, a veces amigos. Busca los implementos que va a necesitar y los consigue (o los crea) con mucho cuidado. Puede que sean estrellitas decoradas con escarcha que ella misma corta o una corona que se las ingenia para armar con las cuerdas de una guitarra. En ella está presente eso de la recursividad, por eso es que no bota nada, “porque en últimas cualquier cosa me termina sirviendo”, cuenta. A Lillis, por ejemplo, se la imaginó con unas pequeñas tazas de té en la cabeza. Su mamá, Nancy, las tenía guardadas de tiempo atrás y ella siempre sintió la necesidad de utilizarlas hasta que lo hizo.

Todos ellos han posado frente a su lente y para todos ha habido una imagen icónica, pero antes de que la visión se materialice, hay múltiples detalles de los que se encarga. Rocha hace un proceso de investigación sobre el personaje que tendrá al frente, “indago sobre su estilo personal porque uno no quiere hacer algo que no vaya en la misma línea de quienes son esas personas. Porque la idea es que ellos estén cómodos con uno y con las ideas que uno les va a presentar”.

Esta fotógrafa caleña de apenas 24 años, quien vive en Atlanta desde la infancia, ya ha tenido a su cargo sesiones con personajes como Shannon Purser (quien interpretó a Barb en la primera temporada de Stranger Things ) , Sophia Lillis (quien estelarizó como Beverly Marsh en la nueva versión de IT de Stephen King ) y también con el actor y cantante Ross Lynch , el nuevo Harvey Kinkle en Sabrina, y su hermano Rocky, con quien forma el dúo The Driver Era. La más reciente en aparecer en sus fotos es la estrella pop Taylor Swift .

Con su bagaje en los escenarios, se dio cuenta de que podía impregnar de “teatralidad” a las imágenes. “ Podía llevar todos los diseños, las vestimentas y los personajes a una fotografía y crear una escena ”. Se inclinó entonces por estudiar Fotografía en el Savannah College of Art and Design en Atlanta.

“Es más, no había pensado en la fotografía como un arte”, cuenta ella. No hasta que vio cómo en las páginas de revistas de moda como Elle o Vogue, preparaban toda una escena antes de tomar una fotografía. Para ella, esa también era una pieza de arte.

Creció viendo la Monarca y las inmensas mariposas azules, así que siempre que ve una, la asocia con sus abuelos. No pudo compartir mucho tiempo con ellos, ya fallecieron, pero cree que el tiempo que tuvieron juntos bastó para impactar su carrera artística. Ahora, “cuando veo una mariposa sé que ellos están ahí, por eso esa foto en particular es tan importante para mí”.

La oportunidad inmensa

Seguramente su encuentro profesional con Swift ha sido el que más bulla ha arrojado sobre su nombre. Todavía trata de digerirlo, porque aunque la intentaron preparar para el movimiento mediático que vendría, “uno no está preparado hasta que llega el momento”. Solo bastó con que la cantante le diera crédito por su trabajo en Instagram: “ME! by the one and only @valheria123”, (YO! Por la única e inigualable @valheria123).

La artista cuenta que quizá uno de los miedos más grandes que enfrentó fue el de pararse frente a una de las figuras más representativas del pop en lo que ha corrido del siglo XXI, la mujer con mayores ingresos por sus giras en Norteamérica por encima de otras de la talla de Beyoncé y Justin Timberlake.

El reto era inmenso, su lente iba a capturar la portada del nuevo disco de una artista que ha recibido 32 nominaciones al Grammy y ya ha ganado en 10 ocasiones. Entre esa colección de premios se llevó, por ejemplo, el de Álbum del Año con 1989, que le ganó en 2016 a trabajos como To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar y Sound & Color de Alabama Shakes.

“Eso fue lo más grande, no tenerle miedo a esta oportunidad, porque estaban confiando en mí para mucho y no quería echarlo a perder”, recuerda, pero cuenta que se armó de fe. Es muy creyente, y en vez de dejarse abrumar, se preparó lo mejor para este salto inmenso en términos de una producción.

“Había momentos en los que sentía que no estaba preparada para eso, pero entendí que fui escogida y llamada a hacer algo increíble e importante. No todo el mundo tiene la oportunidad de hacer una sesión como esta y me siento bendecida de haberla tenido”, cuenta.

En últimas, para ella, temerle a esta puerta abierta era como temerle al sueño por el que siempre había pedido. “Le he orado a Dios para que él se mueva en mi vida y se manifieste de varias formas. Y cuando se me presenta una oportunidad así, sería como tenerle miedo a lo que yo misma le pedí a Dios que hiciera. ¿Por qué le tendría miedo a lo que yo misma pedí?”.

Orgullo latino

Aunque hace más de una década Valheria no ha pisado su tierra, dice que nunca ha estado más orgullosa de ser colombiana. La respuesta de la comunidad latina ha sido como una avalancha de apoyo inmenso.

“Yo no había caído en cuenta de que esto iba a impactar a la comunidad hispana. Taylor no solo me dio una oportunidad a mí, le dio una oportunidad a la comunidad hispana de poder brillar”.

Recuerda que cuando estaba estudiando fotografía era difícil encontrar mujeres y más aún hispanas. “Nunca en la escuela nos enseñaron sobre una fotógrafa hispana y nunca pude encontrar una latina que pudiera admirar y en la que pudiera basar mi carrera”, comenta. Le alegra quizá ser un primer paso para que esa realidad cambie.

Sigue persiguiendo otros proyectos, pero por ahora se deja bañar por este nuevo flash. Cuando se le pregunta a qué artista colombiano se imagina fotografiando, no lo duda dos veces, la respuesta es rápida y emocionada: “¡J Balvin!, ¡J Balvin, mi hermano y yo nos moriríamos!”. Hay algo de la estética que maneja que le encanta. “Me parece que lo que hace es colorido, fresco y tiene tanta energía. Honestamente, pienso que es como la versión masculina de lo que yo hago”.

A lo mejor, una de las próximas caras que veremos en sus fotografías sea la de ese paisa. Por ahora Valheria anda volando, estrenando alas, para seguir subiendo a otras alturas