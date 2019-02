La actriz Yalitza Aparicio posa frente al muro de EE.UU

View this post on Instagram

#Repost @wmag (@get_repost) ・・・ NO BARRIERS: 'Roma' star @yalitzaapariciomtz is tearing down stereotypes in this fantastical shoot at the border wall directed by @alfonsocuaron. Link in bio. - Yalitza Aparicio Directed by Alfonso Cuarón Photography: @carlossomonte Styling: @valecollado Hair: @manueloliva10 Make Up: @mono_godinez Story: Lynn Hirschberg W magazine, Vol. II 2019