“Tener a un referente como Martínez Borja en la familia significa mucho para mí, porque me enseña muchas cosas como la humildad y la forma de cobrar los penales. Él me dice que nunca me vaya a agrandar para que pueda llegar lejos”, contó Juan Felipe, que también tiene parentesco con otros futbolistas como Kevin Londoño, volante del Pasto, y Manuel Palacios, delantero del CD Rongcheng de la Super Liga de China.