A moverse y convertir la casa en un espacio lúdico y recreativo

“Las personas tienen que entender que esta situación, aunque es pasajera, trastorna el estilo de vida de manera abrupta, ya que se pasó de un aislamiento preventivo a uno obligatorio lo que puede generar tensión, porque no se estaba preparado para algo así. Entonces lo ideal es hacer actividades como bailar, leer, ver televisión, llamar a viejos amigos y gente conocida para no sentirse solo”.

Paula Arias

Contadora

“Este aislamiento es duro, porque estoy sola y lejos de mi familia, pero he tratado de aprovechar las redes sociales y youtube para ver tutoriales de gastronomía, yoga, ejercicios, manualidades para hacer en casa ahora que tengo tiempo libre y así no deprimirme, pues no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo sola o en silencio. A veces leo, escucho música o bailo para estar en movimiento y no deprimirme”.