En tenista antioqueño Alejandro González ya entrena en Nevada, Estados Unidos, con el equipo de Copa Davis. En su décima presencia en el conjunto nacional, con más experiencia, madurez y condiciones, espera aportar para que Colombia gane la serie ante los estadounidenses, desde este viernes.

Antes de su primera práctica con el grupo que dirige Alejandro Falla, el paisa habló con EL COLOMBIANO sobre su llamado y la expectativa por esta confrontación.

¿Cómo recibió su convocatoria para Copa Davis?

“Muy contento; cuando Alejandro (Falla) me llamó sentí esa ilusión de volver a representar al país, eso motiva demasiado. Obviamente, es duro el tema de Daniel (Galán) y su problema físico, pero me siento listo y preparado para aportar. Venía entrenando en Medellín y con ritmo de competencia en cancha dura, entonces siento que estoy bien físicamente. Este llamado me da gasolina extra, algo que me mantiene activo, vital y comprometido con esforzarme cada día para mejorar”.

¿Está preparado si es elegido para disputar uno de los duelos?

“Copa Davis siempre es un torneo en el que me siento bien, donde he podido sacar mi mejor tenis. De mi última actuación a ahora (Argentina hace dos años), he crecido, estoy más maduro, con mayor experiencia y eso me permite jugar mejor, más seguro”.

¿Qué análisis hace de los rivales en esta serie?

“Estados Unidos es fuerte, tiene mejor ranquin y será local. Pero nosotros, Nicolás Barrientos y yo, tenemos experiencia de confrontaciones contra ellos y ya les hemos ganado. Además, Nicolás Mejía viene demostrando gran nivel, y mucho potencial, así que creo que será una serie disputada. Tenemos una gran fortaleza y es nuestra pareja de dobles (Cabal y Farah) que está acostumbrada a jugar en altura. Y un capitán que nos da seguridad, por eso esperamos sacar adelante la serie”.

¿Ya ha compartido con Nicolás Mejía, cómo lo ve para ser la raqueta número uno de Colombia

“Con Nico me había tocado en Croacia como partner de entrenamiento y es un chico con muchas condiciones, que viene en ascenso y demostró en el Grupo Mundial que tiene potencial. Lo más importante es que somos un grupo unido, que se respalda, y contamos con un capitán que nos genera seguridad, confianza y experiencia”.

¿Cómo es pasar de tener a Falla como compañero a capitán de Davis?

“Alejandro como capitán es alguien cercano, con el que hablamos bastante y con su experiencia nos puede transmitir esa seguridad que necesitamos para la serie. Nos conocimos como jugadores y ahora en su rol nos da fortaleza, y con su trayectoria conoce bien este torneo y eso es vital para nosotros”.

¿Qué piensa del relevo generacional que se está viviendo con Galán y Mejía?

“Daniel es un jugador que se ha consolidado, y con Nicolás Mejía se está viendo que hay jugadores que vienen progresando bastante. Nico está en ascenso, con cosas muy positivas de su nivel y su juego, y es el que está llamado a liderar ese cambio generacional”.

¿Y el recambio en Antioquia, cómo lo ve?

“He tratado de estar pendiente de Alejandro Arcila y Mariana Higuita, conozco sus entrenadores, sé que están haciendo un trabajo fantástico y además cuenta, como en mi caso, con unos padres comprometidos y abnegados que los apoyan bastante”.

¿Los casos de Nadal, Djokovic y Federer lo motivan para que haya Alejandro para rato?

“Ojalá. Cuando uno siente que está en esos último años tiene ventajas como la madurez y la experiencia que te permite jugar mucho mejor y afrontar con más claridad muchas cosas. En mi caso, sigo con la misma hambre de gloria y eso me motiva para prepararme bien, entrenar fuerte y darlo todo siempre que salgo a la cancha. Físicamente hay que mantenerse bien y estar sano para seguir respondiendo”