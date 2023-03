El atleta español Álex Roca es terco, obstinado. Toda su vida ha hecho caso omiso a las palabras de otras personas. Nunca le ha dado importancia a los comentarios de aquellos que le dicen que lo que quiere hacer es una locura o algo imposible. Siempre ha nadado en contra de la corriente. Su mayor virtud es creer, de manera acérrima, en sí mismo, en sus capacidades y en el valor de ser diferente. Eso le ha permitido callar bocas y dejar otras cuantas abiertas. Es un ejemplo de lucha, sacrificio y superación. Su vida y lo que ha logrado es algo improbable o increíble.

El domingo 19 de marzo, con 32 años, se convirtió en la primera persona con parálisis cerebral y una discapacidad motriz del 76% en terminar una maratón (42 kilómetros). En 5 horas, 50 minutos y 52 segundos acabó la prueba que se corrió en Barcelona, su ciudad natal.

“Lo que hizo este deportista es muy difícil. Partamos de la base de que la parálisis cerebral afecta no solamente los estímulos motores, sino los sensitivos. Hay pacientes que no se pueden parar, que no pueden caminar, otros que ni siquiera pueden orientarse o inclusive no pueden tener algún tipo de raciocinio cognitivo y eso les da dificultad para hacer cualquier movimiento”, dijo el médico deportólogo César Torres. Agregó que Roca, para poder cruzar la meta en la Maratón de Barcelona, tuvo que haber hecho un esfuerzo físico muy grande porque su condición lo obliga a moverse con más dificultad que una persona sin discapacidad, lo que implica un desgaste mayor.

El hecho de que terminara la carrera ya era épico, pero hubo algo más: Álex, que por su condición no puede hablar y solo se comunica por lenguaje de señas, balbuceó con un tono de voz alto la palabra “Vamos”, después de cruzar la meta. Quienes lo rodeaban lo aplaudieron. De nuevo demostró que para él no hay nada imposible.

Una vida llena de luchas “He tenido una vida donde siempre me han dicho que no: que no podría vivir, que no podría caminar, que no podría tener amigos, que no podría conducir, que no podría estudiar, que no podría tener pareja”, aseguró Roca en una entrevista con la BBC en enero de 2021. Él no se lo dijo al periodista. Ya sabemos que no puede hablar. Sin embargo, sí tiene una voz que convierte en sonidos todo lo que expresa con las manos: la de Mari Carme, su esposa.

Su relación con ella fue el último de los grandes NO que superó en la vida. Sin embargo, el primero, el de que no podría vivir, fue el más complicado. Cuando tenía seis meses de nacido le dio una encefalitis viral herpética “Esa es una enfermedad que puede llegar a deteriorar la formación cerebral porque inflama el cerebro y lleva a que no se desarrolle como debe hacerlo”, comentó el médico Torres. El doctor que lo atendió le dijo a sus papás que lo más probable era que muriera o quedara en estado vegetativo. Sin embargo ocurrió un milagro. Es cierto que quedó con parálisis cerebral y discapacidad, pero siguió vivo. Desde ese momento empezó una carrera de superación. Cuando tuvo la edad suficiente entró a la escuela. Para ese momento ya caminaba. Ahí se dio cuenta de que era diferente, pero sus compañeros de clase siempre lo trataron bien. “Solo en el mundo exterior había gente que me miraba mal, me hacía malos comentarios y me decía lo pobrecito que era”. Álex hizo caso omiso a esos comentarios. Por el contrario terminó el colegio y después se inscribió en la universidad. Estudió Administración de Empresas y después Integración Social.

“En aquella escuela me dijeron que cómo quería ser integrador si estaba por integrar. Pero como a mí me encanta romper prejuicios, cambiar las mentes, dije: yo debo intentarlo, y lo hice”. Roca terminó sus estudios, pero no le dieron el título por no saber hablar. Profesionalmente, se dedicó desde 2013 hasta 2019 a trabajar como administrativo contable en la empresa Cartera de Inversiones CM S.A. Ese año la vida le cambió y empezó a dedicarse de lleno a sus actividades deportivas. El deporte fue su salvavidas “El límite lo pones tú”, es el lema de vida que ha acompañado a Roca desde 2012, cuando tenía 19 años y se decidió a practicar algún deporte. Intentó con fútbol, tenis, esquí, pero por su condición no se adaptó a ninguno. Sin embargo, vio que su hermano practicaba triatlón y decidió intentarlo, aunque no podía montar bicicleta solo y no sabía nadar. Consiguió una cicla de tres ruedas, se compró un traje, entrenó durante cuatro años y en 2016 participó en su primera competencia: el Súper Sprint de Barcelona. Después estuvo en cinco triatlones más y un aquatlón. En 2019 decidió ir un poco más allá. Empezó a correr medias maratones. Estuvo en las ediciones de 2019, 2022 y 2023 de la de Barcelona, en la de 2022 de Nueva York y en la de 2023 en Granollers. También participó en la carrera de ciclismo Titan Desert, que se realiza cada año en Marruecos, en las ediciones de 2019 y 2021. Su espíritu de superación y su lucha por salir adelante llevaron a que la marca deportiva Nike decidiera patrocinarlo en 2019. Se convirtió en el único atleta con parálisis cerebral que representa la marca. Eso le cambió la vida.