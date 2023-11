Se le vienen retos grandes, aún más tras la superioridad de Valle sobre Antioquia...

“Claro que sí, es un desafío grandísimo. Indeportes es una institución querida por los antioqueños, y entre esos retos está recuperar los títulos de los Nacionales, de los Escolares, conseguir la sede de los Nacionales-2027 en Urabá, ofrecerles a los niños y niñas, después de la temporada escolar, espacios en los que puedan desarrollarse en el deporte o la cultura”.

Usted es un hombre del deporte y sabe cómo manejar el tema...

“Puede ser una gran ventaja. Se ha vivido toda esa época de deportista (jugó voleibol) a dirigente, y se encuentra uno con las mismas cosas, entonces siento que tampoco será imposible sacar esto adelante”.

¿Cómo recuperar el prestigio tras perder de nuevo con Valle?

“Cuando llegué a Indeportes (estuvo de gerente entre 1998 y 2000) Antioquia acababa de perder los Juegos. Y en ese 2000 recuperamos el título. Lo que se hizo fue trabajar duro, planificando con las ligas, teniendo buenas relaciones con ellas, con los deportistas, dándoles apoyo, trayendo buenos entrenadores y metodólogos, yendo de la mano con el gobernador”.

Pero entonces, ¿cuál cree que es el problema de ahora?

“Es un problema de liderazgo. Nosotros vamos a tener ese liderazgo para poder recuperar los Juegos. Es importante que Indeportes e Inder Medellín tengan muy buena relación, que quien esté en el instituto del deporte de la ciudad también sepa de deporte y ayude. Pero en sí necesitamos una buena comunión con los Inder de todos los municipios, porque cada uno de ellos tiene sus programas, entrenadores, y lo que buscamos es darle una línea de trabajo a todo el departamento para salir adelante, no solo con medallas o títulos, sino también promocionando la recreación y la actividad atlética. Hasta con la Secretaría de Educación y otros estamentos gestionaremos para que haya buen desarrollo de los niños y jóvenes”.

¿Está de acuerdo con la actual de la Carta Fundamental de los Juegos Nacionales?

“Toda la vida eso ha sido un problema entre quienes tienen la sartén por el mango en el Ministerio. Por ejemplo, hapkido es un deporte, sin decir que no sirve, que no es practicado masivamente en el país, por lo que no tiene sentido que lo metan en unos Juegos y se entreguen en estos casi 20 medallas de oro. Y así pasa con otras disciplinas, muchas de las cuales ni son olímpicas. Entonces sería importante que se promoviera más el desarrollo de los deportes olímpicos”.

Si bien hay un programa olímpico, también hay otras especialidades que se practican en Colombia más allá de que no estén en las máximas justas...

“Es que no se habla de que las dejen de practicar o las saquen del programa de Juegos Nacionales, pero se podrían mermar las categorías de competencia o quizá que fueran disciplinas de exhibición. Pero siento que si hay deportes que no son tan practicados en el país estos no pueden determinar el título en unos Nacionales. Hay que trabajar ese tema, hablarlo, pero antes de que inicien las competencias. La dirigencia se tiene que pellizcar, no dejar que pase el tiempo y sigan sucediendo este tipo de cosas. Además de medallas, también tenemos que recuperar a la dirigencia deportiva para que tenga una presencia más importante a nivel nacional”.