Lionel Messi aseguró que la Copa del Mundo conquistada tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022 “también es de Diego”, que los alentó “desde el cielo”. “De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría”. Así escribió Messi en su cuenta de Instagram antes de partir junto a sus compañeros a recorrer la ciudad de Buenos Aires. “Esta Copa también es de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, donde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final. La merecimos incluso en esa maldita final”.