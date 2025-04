Nicolás Echavarría sigue en ascenso en el Masters de Augusta, este domingo se define el título

Durante la jornada sabatina Nicolás luchó contra el viento y aprovechó un día en el que los resultados no fueron tan bajos, para seguir ascendiendo en el tablero de posiciones y empatar el décimo puesto junto a Zach Johnson, Xander Schauffele y Sungjae Im.

“Sí, la confianza va en ascenso. Estoy conociendo cada vez más este campo, este es un lugar en el que uno se demora en entenderlo y aprenderlo, así que siento que estoy haciendo las cosas bien. Este es un campo difícil, hay que acercar la pelota al hoyo y tener a Hernán (Rey) al lado me ayudó mucho, pudimos analizar las banderas en las mañanas y eso fue clave”, sentenció Nicolás Echavarría tras su ronda.

Este domingo el antioqueño espera tener buen pulso y seguir fuerte en sus golpes para luchar por un lugar de honor en el Masters de Augusta, uno de los majors y de los más importantes torneos del golf mundial.

“El juego corto ha estado bastante bien, este sábado no hice approach y putt en el hoyo 4, pero me defendí muy bien desde afuera, con el putt en especial. He disfrutado mucho esta semana aquí, voy a seguir disfrutando pase lo que pase mañana”, remarcó.

“Hemos vivido muy buenos momentos buenos, momentos malos también, pero esto es nuevo para los dos y de todo este tiempo que llevamos juntos, ojalá mañana tengamos una buena ronda, pero seguro disfrutaremos lo que suceda”, finalizó.

Hay que resaltar que el Masters cambió de líder este sábado, ya que Rory McIlroy ascendió dos casillas y alcanzó el primer lugar de la tabla con un score de (-12), mientras que Justin Rose bajó cinco puestos, para terminar en la sexta casilla con un score de (-5).

McIlroy es seguido en la tabla por Bryson DeChambeau (-10) y Corey Conners (-8); mientras que Nicolás está en el Top-10 con un score de (-4).