Al verde le llegó la hora de sacar la jerarquía

Precisamente, uno de los futbolistas que está llamado a liderar al equipo con su fútbol es Jarlan Barrera, que en las últimas fechas tuvo un bajón en su nivel, pero que dice que es cosa del pasado y está motivado para lo que serán los partidos finales.

“La obligación de Nacional es pelear siempre estos torneos y tenemos la esperanza de llegar a la final y lucharla. Para eso hay que ganarle a Cúcuta, Junior y Tolima, rivales difíciles, cada uno con su estilo de juego distinto y buenas nóminas. Creo que todos los duelos van a ser un lindo espectáculo para la gente”.

Jarlan asegura que estos días se enfocaron mucho en el trabajo mental para llegar fuertes a estos encuentros.

“El profe enfatizó en ese tema, quiere que estemos tranquilos, que nos concentremos nada más en el fútbol cuando estemos en la sede y durante los partidos y que no lo hagamos cuando estemos compartiendo con las familias, para despejarnos. Esperemos que ese trabajo se vea reflejado en el terreno de juego”.

El hábil volante reconoció su bajón en el rendimiento, pero dijo que se debió también al funcionamiento de todo equipo en los últimos partidos.

“Eso no se puede tapar, el equipo terminó lejos de lo que era al inicio del torneo, porque arrollaba, generaba opciones, pero también nos llegaban mucho. El esquema ha cambiado, me culpo por el bajón futbolístico que he tenido; sin embargo, estoy con la cabeza bien puesta, teniendo en cuenta que no podemos dejar pasar estas finales y que la gran motivación es que todos los queremos disputarlas”.

Sobre Cúcuta, indica que tiene jugadores muy rápidos por las bandas, como Miranda y Carmelo, quienes pueden hacer daño y tenemos que estar atentos con ellos”.