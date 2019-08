Nacional ajusta la estrategia para los próximos 3 juegos

Por John Eric Gómez Marín

Con la consigna de lograr su primer triunfo en casa en la Liga Águila-2, el técnico Juan Carlos Osorio dejó en manos de los directivos una posible reposición a su sanción, y se concentró de nuevo en las prácticas diarias para mejorar el modelo de juego.

“Empezamos a trabajar los juegos que se vienen, porque no solo es Huila, también Equidad y Santa Fe. Me parece que, contrario a lo que presupuestábamos, ya el equipo viene mostrando comportamientos muy claros y me siento muy emocionado y optimista de que con más trabajo el grupo va a mostrar un progreso considerable”.

49 días con Osorio

Desde el 14 de junio, cuando fue presentado el técnico Juan Carlos Osorio, algunos analistas dicen que le ven progresos al equipo con respecto al semestre anterior. Por ejemplo, el exentrenador verdolaga Juan José Peláez destaca el funcionamiento ofensivo.

“Le veo muchos progresos desde que llegó Osorio, sobre todo en ataque, es un equipo con variantes, con buenos posicionamientos, transiciones rápidas, dinámico y sosteniendo el ritmo de juego por mucho tiempo”.

Peláez agrega que donde aún le observa falencias al equipo es en defensa.

“A veces queda muy expuesto, con pocos hombres en el mano a mano frente a los delanteros rivales que encuentran espacios amplios, pero seguramente que, con el tiempo, eso se irá corrigiendo”.

Por su parte, el exjugador Luis Alfonso “El Bendito” Fajardo dice que este Nacional se muestra con una propuesta muy clara en ataque. “Quiere llegar por asociación, genera oportunidades, pero le falta mayor definición para aprovechar esas opciones. De todas este equipo genera ilusión”.

Para seguir alimentando esas buenas observaciones, al verde le tocará vencer al Huila y así celebrar un triunfo por Liga en casa, ese que le ha sido esquivo desde el 5 de mayo cuando venció 2-1 al Santa Fe por la Liga Águila-1 (ver cifra)