¿Por qué Nacional no despega?

El técnico Paulo Autuori salió cabizbajo a la rueda de prensa después del partido entre Nacional y Pasto. Se le veía abatido por la respuesta que tuvo el equipo en la cancha en la derrota 0-1 frente a los nariñenses. “Quiero ofrecerle disculpas a nuestra hinchada, todos estamos avergonzados porque no jugamos al nivel táctico y mental que estamos acostumbrados y debo ser leal asumiendo la responsabilidad. No hay justificación para explicar lo que sucedió”, sentenció.

La sanción que tuvo Nacional para contratar jugadores condicionó que muchos de los jugadores nuevos llegaran antes y tuvieran mayor tiempo para desarrollar la idea del cuerpo técnico. La seguidilla de partidos no ha permitido un tiempo prudente de entrenamiento, pese a que ha tenido un par de semanas largas para trabajar, pero Autuori ha sido enfático en que el entrenamiento es primordial para plasmar sus ideas y que hasta acá la premura de juegos no lo ha permitido.

Este ha sido un proceso de renovación y en relación al equipo que terminó jugando el semestre anterior: Cristian Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Deiver Machado; Aldo Leao, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Jeison Lucumí, Vladimir Hernández y Carlos Rivas . Únicamente hoy son habituales Bocanegra, Machado, Hernández y Lucumí. De resto hay 7 jugadores nuevos. “Eso representa altibajos, Nacional es un equipo que vislumbra y anuncia lo que puede ser, pero que todavía es un proyecto que tiene momentos de lucidez, dinámica y agresividad, pero todavía no lo logra. No termina de construirse”, explica el técnico antioqueño Juan José Peláez .

Al tener una nómina limitada cualquiera que se lesione, de los 11 titulares que ha definido el técnico Autuori para la formación, es una baja sensible. “Se lesionaron los pilares del proceso, porque cuando hay tantos jóvenes es necesario tener esos hombres que los vayan llevando, en el fútbol no basta solo con la calidad, y lastimosamente no se pudo contar con Alexis Henríquez desde el inicio de la Liga, y ahora tampoco tienen a Bocanegra, ¿quién ejerce el liderazgo entonces?, ¿Cuadrado o Barcos?, es cierto que son experimentados, pero apenas llegaron a Nacional este semestre”, comentó el exlateral verdolaga José Fernando Santa.