Este lunes en la noche, en un “picante cruce” como lo describió Espn Fútbol Colombia, el panelista de ese medio de comunicación, Óscar Córdoba, tocó el tema con el nuevo presidente del club verdolaga, Mauricio Navarro de Bedout, quien a la vez le respondió al exportero de la Selección Colombia.

“Díganle: ‘Pedro (Sarmiento), usted es y vamos a traer los jugadores que necesita para jugar una Copa Libertadores’”, empezó diciendo Córdoba.

“Pero ahora no saben. Es que en uno o dos meses se puede ir Pedro si no sale campeón. Entones vas a darle la responsabilidad a un nuevo técnico, con una comisión de contratación que va a salir a buscar jugadores. Pues dentro de mi estructura como equipo no existe esa posibilidad”, agregó el exportero que salió campeón de la Libertadores con Boca Juniors.