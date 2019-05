Barra Los del Sur se pronuncia frente al caso de agresión de su líder

“Desde hace un tiempo la barra viene adelantando procesos de acercamiento con barras que tienen vocación de convivencia y han dado muestras de seriedad y cumplimiento de la palabra en compromisos adquiridos al respecto a nivel nacional. A la Guardia Albiroja Sur (barra de Independiente Santa fe) la consideramos seria y comprometida en la convivencia del fútbol, así que hicimos acuerdos de no agresión y de respeto por su presencia de forma individual (no tenían ingreso como barra agrupada) durante el partido de ayer. Ellos se ubicaron en la tribuna norte del estadio, de donde fueron sacados violentamente por hinchas de Nacional, agresión de la cual, inexplicablemente nadie habla.

Al llevarlos hasta oriental para sacarlos del estadio, tanto de norte como de oriental fueron agredidos verbalmente y tirándoles cosas. En ese momento las autoridades le piden al grupo de logística de nuestra barra que apoye la situación para que no haya más agresiones. Cuando el grupo de logística llega a la tribuna oriental, no sólo no cesan las agresiones contra los de Santa Fe sino que también se presentan agresiones contra ellos. Lo cual nos lleva a preguntarnos por la voluntad de convivencia “de aquellos que siempre señalan”, que son catalogados como los hinchas “normales” de norte y preferencia, que les tiraron de todo y se convierten en igual de violentos que quienes señalan de serlo. Siempre es muy fácil señalar desde un computador pero luego comportarse violentamente dentro de los estadios. Esto lo que muestra es la dificultad del tema, de los comportamientos individuales y sociales y de la necesidad de complejizar el problema. Una vez más: no somos solamente las barras las causantes de la violencia en los estadios.

Fueron las instancias institucionales encargadas de la seguridad del partido quienes solicitaron la intervención de la logística de la tribuna sur y de los líderes de la Barra para intervenir ante los sucesos ocurridos en la tribuna norte y oriental. Dicha solicitud se ampara en que gracias al trabajo articulado entre todos los entes que aquí se han citado, hoy la convivencia y la tranquilidad son habituales durante los partidos de Atlético Nacional y hemos logrado erradicar drásticamente los hechos lamentables que hace más de una década nos agobiaban y llenaban de tristeza nuestra ciudad.

Reiteramos que mientras esté en nuestras manos apoyar la solución de un evento anómalo en alguna parte del estadio, y sea solicitado por las autoridades competentes, lo haremos nuevamente pues consideramos que es nuestra labor aportar al disfrute en convivencia de los partidos de nuestro amado equipo. Lejos de creernos dueños del espacio o del evento, reconocemos el trabajo que se realiza con autoridades desde las horas de la mañana previa a cada partido y que va hasta altas horas de la noche, para que cada día sean más escasos los episodios que lamentar.

Rechazamos las agresiones de las que fueron víctimas nuestros integrantes en la tribuna oriental y que desencadenaron en una reacción desproporcionada de uno de nuestros líderes, de la cual él mismo se arrepiente, se excusa y sabe del error de su proceder y del cual una vez más abiertamente le pedimos excusas a nuestra sociedad. Internamente evaluaremos los protocolos para este tipo de sucesos para seguir mejorando los mismos y que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Hacemos un llamado a los demás hinchas de las otras tribunas para que evitemos sucesos de violencia como el ocurrido en norte y oriental contra barras o hinchas comprometidos con la convivencia como los hinchas de Independiente Santa Fe y contra hinchas de Atlético Nacional que se suman al apoyo institucional. El hecho de que la Alcaldía no haya autorizado el ingreso de la hinchada visitante es parte del problema, pero no justifica las agresiones que se desataron, y mucho menos que se generen episodios de agresión entre nosotros los hinchas de Atlético Nacional.

Esperamos abrir espacios de articulación entre los hinchas de todas tribunas para seguir haciendo de la hinchada de Atlético Nacional no solo la más grande, las más importante, la que gana más partidos y títulos, sino también la más unida y organizada.

Hacemos un llamado de atención sobre las provocaciones que sufrimos como barra constantemente por sectores que no quieren la convivencia verdadera en los estadios del país. Con esto queremos preguntar ¿quién provocó violentamente la salida de los hinchas de Santa Fe de la tribuna norte? Ellos estaban tranquilos y “algunos” fueron los causantes ¿por qué de esto no se habla? ¿son los mismos que están incitando a nuestros integrantes a la violencia en los barrios de la ciudad o en otras canchas?

La noticia para nosotros como barra es que podemos hacer acuerdos de convivencia con barras o hinchas rivales en total respeto y ver el fútbol sin agresiones de la barra, esperando que la situación sea de la misma forma cuando jugamos de visitante, lo cual es nuestro fin, poder ver los partidos de Atlético Nacional sin problemas ni agresiones.

Seguimos convencidos de nuestro camino hacia la convivencia en los estadios, hacia los acuerdos entre hinchas rivales para que todos disfrutemos de nuestros equipos.

Los Del Sur Siempre Presentes.

Probablemente citaremos a una rueda de prensa mañana -hoy- para dialogar sobre este y otros temas con los medios de comunicación interesados. Atentos”.