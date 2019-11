¿Con Tolima veremos al Nacional que pide la gente?

Por john eric gómez marín

En las últimas tres ruedas de prensa, tras los partidos de Atlético Nacional, una frase del técnico Juan Carlos Osorio se ha vuelto repetitiva: “Me equivoqué en la elección de la nómina”. Hoy no puede cometer ese error porque le puede costar definitivamente la posibilidad de llegar a la final de la Liga Águila-2.

Por eso, desde las 5:00 p.m., cuando Nacional reciba al Tolima, referentes del verde, analistas e hinchas, esperan sensatez de parte de Osorio en la conformación de la nómina y que, así sea por una vez, escuche ese clamor.

En días pasados, el que se atrevió a cuestionar públicamente al entrenador risaraldense fue Francisco “Pacho” Foronda, quien le pidió al técnico, a través de una misiva que hizo pública este periódico, que por favor dejara de hacer “locuras”.

“Osorio recapacitá y dejá de hacer tantos inventos y rotaciones... Si querés un equipo competente y competitivo dale continuidad a los 11 titulares, el resto debe esperar”, pidió el exdefensor verde.

Ahora, el exdelantero León Darío Muñoz, indicó que futbolistas como Cristian Blanco y Baldomero Perlaza no andan en un buen nivel y Osorio debe analizar eso. “No han demostrado estar en su mejor forma, y lo hemos visto casi todos menos el orientador. No deberían estar. No es un instante para que Osorio sea terco, debe escoger a los mejores y está demostrado que la rotación frente a equipos grandes no funciona. Nacional no es elenco para probar. Es un juego crucial para que él evidencie decisiones buenas y elegir a los de mejor nivel”.

A este clamor se unió también el exatacante Juan Jairo Galeano al indicar que el partido de hoy tiene un diagnóstico indescifrable por lo que viene sucediendo con el conjunto de Antioquia. “Nacional ha tenido muchas complicaciones en las últimas fechas, pero tiene un entrenador importante, casta en sus jugadores y la fe de la hinchada está intacta, aún hay confianza”.

Galeano sostiene que este grupo de Osorio ha tenido muy buenos partidos y ese es el camino que debe retomar, hacer y elegir como se hizo en esos encuentros. “De esa manera llegará el triunfo, el buen juego, se potenciará el nivel de todos sus jugadores. Si hace eso estaremos convencidos de que todavía hay posibilidades de llegar a la final y se puede remontar este momento”.

El estratega Juan José Peláez reclama también actitud. “Es un encuentro definitivo y hay que ponerle mucho corazón. Será fundamental no descubrirse atrás”.

Peláez agrega que el conjunto llegó a un punto crítico al que nunca debió llegar. “Deberá ser muy táctico en la defensa. El desorden e improvisación de atrás no se pueden presentar ante el Tolima. Es necesario tener autocontrol y táctica en la parte defensiva para no empezar perdiendo y no desesperarse en ataque”. El orientador cree que Tolima va a estar agazapado para contragolpear. “Si da papaya, vuelve y lo complica”.

Otro extécnico del conjunto antioqueño, Carlos Navarrete, se imagina un duelo con mucha tensión por lo que se está jugando. “Nacional tiene que ser un equipo que lleve la iniciativa, que no se deje presionar en defensa”.

Navarrete asegura que al ser un juego en el que ningún club va a regalar nada, el verde deberá tener a los jugadores que mejores decisiones tomen en la cancha. “Ojalá no se dé esa situación de los últimos juegos en los que a veces sale la idea de juego y en otras no”.

El adiestrador agrega que Tolima va a intentar sacar provecho del trabajo ajustado y serio que imprime Alberto Gamero. “Tácticamente será un enfrentamiento con muchas variantes, ya cada entrenador determinará en detalle el comportamiento individual y defensivo”.

Asegura que en este momento es fundamental la comunión del grupo con el público. “Esperamos como aficionados e hinchas del buen fútbol disfrutar de un gran partido, con lo mejor que tienen ambos clubes”.

El profesor Óscar Héctor Quintabani, bicampeón con Nacional, también le pide a Osorio sentido común. “Si vos tenés 11 jugadores de mucha calidad, que saben hacer su función en cada posición, lo más sencillo es ponerlos y soltarlos para que hagan lo que saben. Osorio es inteligente y esta vez debe apelar a la lógica para tener mayores posibilidades de ganar”.

Mientras que Luis Fernando Suárez manifestó que hasta acá Nacional no ha podido gustar. “Obtuvo un punto de los seis que disputó ante el Junior. Hay que pensar en retomar esa confianza, por lo que es un partido de mucha tensión. El técnico y jugadores deben quitarse de la cabeza eso de que el Tolima ha sido superior en los últimos años, pues esto les puede generar una mayor presión”.

De las cosas que se le deben exigir a Osorio, según Suárez, más allá de la nómina que utilice, es una preparación mental grande para este compromiso”.

El extimonel, campeón de la Liga con el verde en 1999, cree que será un encuentro parejo con dos filosofías distintas. “Nacional ataca mucho y Tolima contraataca bien. Puede ser un partido abierto con varias posibilidades de gol”.

Felipe Muñoz, hincha de la barra Los Del Sur, manifiesta que a estas alturas del torneo lo único que le pide al profesor Osorio y a sus jugadores es ganar.

“Nacional debe hacer valer su historia y grandeza institucional para ganarle al Tolima como sea para desmentir esa tal paternidad”.

Así que hoy, cuando salten los equipos a la cancha del Atanasio, se despejará la incógnita sobre si esta vez Juan Carlos Osorio le hace caso al clamor popular y se podrá ver al Nacional que pide la gente n