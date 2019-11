Cúcuta-Nacional, triste epílogo

Cerrar la Liga con una buena sensación, jugando bien y superando al Cúcuta hoy a las 5:00 p.m. sería una forma de decirle a los hinchas que el proceso del técnico Juan Carlos Osorio sí puede tener un futuro halagador, de lo contrario, una derrota generaría aún más pesimismo y mayor presión respecto a la continuidad del técnico.

Antes del viaje a Cúcuta, Osorio volvió a hablar con la prensa e hizo un balance de lo que fue el semestre. “El equipo se caracterizó al principio de la temporada por ser arrollador, anotar muchos goles, exponerse a las transiciones rivales de defensa a ataque. A mitad de torneo ya no arrollaba, pero generaba suficientes opciones para realizar uno o dos goles en cada juego; y sobre el final, salvo el juego en Barranquilla, Nacional siempre fue propositivo, buscó la portería rival, generó muchas opciones, pero no fuimos eficaces”.

También destacó la gestión de la nómina: “Se le dio oportunidad a casi todos, soy consciente de casos puntuales como el de Andrés Perea, que posiblemente vaya a la MLS; el de Neyder Moreno, que le ha costado porque lo vemos en otra posición, pero va a tener la oportunidad. El resto del grupo, sobre todo los jóvenes, tuvieron sus opciones”.

El técnico dejó claro que Nacional es un elenco en crisis y que para ganar otra Copa Libertadores hay que invertir mucho dinero o iniciar un proceso. “Afortunadamente para el club y para mí hay un cariño mutuo y queremos ser parte de este proceso, ya será decisión de los jefes”.

Agregó que los jugadores saben lo que él piensa de la responsabilidad que tuvieron, lo que creen los hinchas y la prensa también, pero que “esa ropa sucia se lava en casa”. “Ellos saben qué grado de culpabilidad tiene cada uno”.

Otro de los que también habló fue Juan Pablo “El Indio” Ramírez, que manifestó que aunque los dos equipos estén eliminados hay que hacer un excelente partido.

“Debemos cerrar bien y mirar qué es lo que quiere el profe para el próximo semestre. Personalmente he hablado con él y me dijo que me quiere tener en cuenta, lo estamos analizando. La idea es terminar bien, hacer un gran partido y después sentarnos con él para definir qué es lo que va a pasar”.

Ramírez levantó su nivel en los últimos partidos que ha disputado y los hinchas así lo reconocen.